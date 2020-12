O dată cu campania de vaccinare putem visa la distracție: Ce festivaluri și concerte sunt programate pentru 2021

Electric Castle 8

Unul dintre cele mai mari obstacole în lupta împotriva noului coronavirus a fost depășit. A început vaccinarea anti-COVID și în România. Vești bune, cu siguranță, dar acum ne lovim de o altă provocare, mult mai dificilă: să convingi românul să-l facă. E singura modalitate prin care pandemia poate fi ținută sub control de cadrele medicale. Și e o necesitate pentru ca restricțiile să fie ridicate. Inclusiv cele care au fost impuse sectorului cultural.Organizatorii sunt optimiști. În speranța că până în vară o să avem un procentaj de 60%-70% din populație imunizată, au început să apară tot mai multe anunțuri cu evenimente muzicale și culturale reprogramate pentru 2021. Mizează probabil și pe dorința oamenilor de a reveni cu disperare la viața lor pre-pandemie. Într-un interviu pentru The Guardian , Dr. Nicholas Christakis de la Yale, anticipează o perioadă de „interacțiune socială excesivă” după finalul pandemiei. Pentru cei care știu că vaccinarea e esențială și au o dorință viscerală de apropiere socială, avem o listă cu festivaluri și concerte anunțate pentru 2021.Electric Castle a confirmat un singur headliner care trebuia să cânte anul acesta la Bonțida: Twenty One Pilots. Despre ceilalți, Placebo, Foals sau The Chemical Brothers, nu știm nimic, dar asta nu contează prea mult. Între timp au anunțat două trupe care sunt exact pe gustul celor care vin la festivalul din Bonțida: Deftones și Gorillaz.Pandemia a dat peste cap toate turneele din Europa, deci sunt slabe șanse ca EC8 să aibă un line-up tras la indigo cu cel din 2020. Aici totul depinde de artiști și de prioritățile lor. Dacă au un public mai numeros sau se așteaptă la un câștig financiar mult mai mare în Statele Unite, atunci Bătrânul Continent cade pe locul doi. Rămâne de văzut cine va reconfirma pentru festivalurile mari.Până atunci, biletele la EC8 sunt disponibile acum pe site-ul oficial, în tot felul de combinații de plată flexibile, ca să nu rămâi dezamăgit în cazul în care pandemia se întinde și pe perioada verii.Organizatorii Untold și Neversea au anunțat că ambele evenimente vor avea loc vara viitoare. Festivalul din Cluj e programat pentru 5-8 august, în timp ce Neversea, fratele mai mic din Constanța, va avea loc în 8-11 iulie. Din păcate, momentan nu știm cine va cânta/pune muzică la ele.În schimb, știm că organizatorii pregătesc și un eveniment în premieră, în afara țării. Se numește „Untold Odyssey”, o croazieră în Marea Mediterană cu DJ super-cunoscuți la bord, dar pe care nu i-au anunțat încă. Călătoria de cinci zile, între 9 și 13 iunie, începe în capitala Italiei, după care va trece prin Ibiza și se va încheia în Barcelona.Prețurile pentru distracția asta sunt destul de scumpe. Cea mai accesibilă cabină pentru două persoane costă 1.490 de euro. Dar alea sunt sold out. Următoarele opțiuni de cazare pleacă de la 2.090 de euro și ajung până la 5.900 euro.Festivalul din Domeniul Știrbey, care e cel mai mare din zona Bucureștiului, trebuia să-și sărbătorească aniversarea de zece ani în 2020. Asta înseamnă că Summerwell, un festival relativ mic în comparație cu cele din Cluj-Napoca, e unul dintre cele mai longevive evenimente din România. A fost reconfirmat pentru 13-15 august 2021.Din păcate, avem zero confirmări de trupe, nu știm cine va cânta, dar poți să-ți cumperi bilet pentru anul viitor la prețul de 275 de lei. Și la fel ca-n cazul tuturor evenimentelor amânate, biletele achiziționate pentru ediția din 2020 rămân valabile pentru 2021.Cel mai mare festival de metal din România va avea loc în 2021, între 5 și 8 august, la Râșnov. A fost unul dintre primele mari evenimente care au anunțat amânarea ediției a opta, dar nu au dat multe informații despre line-up. Într-un comunicat oficial au spus că toate trupele sunt deschise la negocieri pentru reprogramare și că urmează niște noutăți clare despre cine va cânta la Râșnov.Lângă cetatea de la „porțile Transilvaniei” erau confirmate nume mari din metal, ca Phil H. Anselmo and The Illegals, Rotting Christ, Mayhem și Anthrax.Prima ediție a fost reprogramată pentru 1-4 iulie 2021 și majoritatea artiștilor anunțați inițial au fost reconfirmați. Festivalul de lângă Cluj-Napoca, din comuna Gilău, are un potențial uriaș, cu un abonament relativ ieftin și un line-up care acoperă multe genuri muzicale, de la metal la electro, rap și drum and bass.Organizatorii au promis că vor mai anunța doi headlineri în toamnă, dar nu au mai făcut-o .Ce fain ar fi dacă singurele măști la Slipknot vor fi purtate doar de artiștii de pe scenă. Cel mai anticipat concert de metal al anului a fost reprogramat pentru 21 iulie 2021. Evenimentul face parte din turneul mondial „We Are Not Your Kind” și va fi primul concert al trupei americane în România. Va avea loc la Romexpo, în București, cu o producție impresionantă. Organizatorul evenimentului ne-a povestit că vin în capitala României cu 17 camioane și nouă autocare. Momentan nu știm cine va cânta în deschidere dar biletele sunt disponibile pe platforma iabilet.ro. Dacă vrei să-ți faci încălzirea înainte de show, poți să mergi și la Judas Priest, care cântă cu o zi înainte la Arenele Romane.Concertul lui Celine Dion va avea loc în 25 iulie, la Arena Națională din București. Biletele încep de la 225 lei și ajung până la 2.075 lei pentru pachetul VIP. E important de știut că dacă ai deja bilet, nu te ghida după data trecută pe el. Concertul are loc în 25 iulie, nu 29 iulie, așa cum era programat inițial.