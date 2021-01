FOTO O mai ții minte pe Anastacia? Cântăreața a învins de două ori cancerul și spune că problemele medicale au fost o "binecuvântare"

Era o prezență obișnuită la televizunile muzicale la începutul anilor 2000, având multe piese prezente în vârfurile topurilor mondiale. Anastacia a ajuns la 52 de ani, nu mai este la fel de vizibilă în lumea show-biz-ului ca odinioară, dar continuă să fie activă pe rețelele sociale.







Melodii precum "I'm Outta Love", "Paid My Dues", "Sick and Tired" sau "One Day In Your Life" sunt cunoscute publicului din toată lumea.







Cancerul la sân i-a dat emoții mari în două rânduri







Anastacia nu a avut însă parte doar de "lapte și miere" în viața și în cariera ei. A ajuns pe culmile gloriei în anii 2000, dar problemele mari de sănătate nu i-au dat pace.







A anunțat în 2003 că suferă de cancer la sân și a fost nevoită să se retragă din viața publică. A urmat procedurile indicate de medici, dar până la urmă a fost nevoită să facă o operație de extirpare.







La zece ani distanță (2013), cancerul a reapărut, iar cântăreața a fost nevoită să facă extirpare și la celălalt sân.







Fericită după ultima bătălie câștigată cu cancerul, Anastacia a păstrat o legătură strânsă cu fanii din toată lumea prin intermediul rețelelor sociale, îndemnându-i pe aceștia să lupte pentru tot ceea ce este frumos și pentru viața lor.







Mesajul transmis fanilor







"Am descoperit foarte repede pe propria piele că dacă te gândești prea mult la vreo boală te va influența într-un mod negativ acest lucru. Nu pot locui în acel loc (n.r. unul al negativității).







Am trecut prin multe momente de spaimă din cauza sănătății mele, dar am încercat să folosesc fiecare lucru negativ în favoarea mea, fie că a fost vorba despre cancer în două rânduri, boala Crohn sau o afecțiune a inimii (n.r. tahicardie supraventriculară).







M-am întrebat mereu: ce aș putea folosi de la aceste binecuvântări (n.r. modalitatea de a putea vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă a vieții, cea a unui om bolnav)?" - Anastacia, pentru revista OK!.







Cântăreața le-a mărturisit fanilor că problemele mari de sănătate pe care le-a avut de-a lungul vieții au fost adevărate binecuvântări.







A fost căsătorită cu bodyguardul său







Anastacia a fost căsătorită între aprilie 2007 și aprilie 2010 cu Wayne Newton, cel care îi era bodyguard. Nu are copii, deși în mai multe rânduri a precizat de-a lungul carierei că i-ar fi plăcut să aibă. Muzica a rămas însă marele dar cu care a fost înzestrată, după cum Anastacia a povestit recent într-un interviu.







