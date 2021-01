webPR: Romanian Music Export, primul program românesc de promovare și de export muzical la nivel european, va avea o ediție online pe 31 ianuarie 2021

Romanian Music Export s-a dezvoltat pentru a fi un program promoțional atât în identificarea și susținerea artiștilor români la început de drum, cât și pentru a-i sprijini în creșterea carierei lor naționale și internaționale. RME pune la dispoziție o scenă pentru noi voci și talente, prin platforma care își propune să aducă laolaltă artiști tineri, profesioniști ai industriei muzicale, directori de festival și public, având credința că muzica este acel liant universal care unește, vindecă și motivează.Romanian Music Export a prins viață la cea de-a doua ediție a East European Music Conference, pe 26 iulie 2018, eveniment la care producători, agenți de booking, promotori și operatori culturali din România și Europa au asistat la un spectacol susținut de cinci trupe românești, a căror selecție a fost făcută după o înscriere prealabilă pe platforma construită special pentru acest program.Orice trupă din România s-a putut înscrie, cu condiția ca piesele înscrise să fie creații originale. Jurizarea a fost făcută în două etape, preselecția fiind făcută la nivel local, în timp ce selecția finală a celor cinci trupe a avut parte de un juriu internațional. 71 de artiști s-au înscris în competitie și trupele Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, Gramofone, JazzyBIT, NEXT EX și White Walls au susținut concerte de excepție, iar în pauze au răspuns întrebărilor și curiozităților presei și ale agenților de booking de la festivaluri mari ale Europei.Ediția online din 31 ianuarie este esențială pentru continuarea programului Romanian Music Export și pentru a putea face posibilă ediția live offline din 2021, din cauza situației fără precedent create de pandemia de coronavirus, care a forțat anularea, amânarea sau reorientarea spre online a tuturor evenimentelor și activităților culturale. Platforma digitală RME este creată pentru artiști români, în special cei în ascensiune, cu o nevoie vitală de îndrumare și suport în timpul acestei perioade fără concerte și fără plăți, având o nevoie constantă de parteneri cu care să discute posibile soluții pentru reconstrucția carierelor lor în viitorul apropiat.Evenimentul online va consta din 10 panel-uri de discuții, printre care Can music help us thrive? / Muzica ne vindecă, Health & Safety post pandemic events reopening, Freelance musician or artist? Can it be done?, Soluții ale industriei muzicale pentru redeschiderea vieții culturale, How do festival bookers choose newcomers for their line-up?, The future of clubs and small concert venues și Women in music industry.Dintre speakeri fac parte Fruzsina Szép (Director, Superbloom Festival - Germania), Greg Parmley (Director International Live Music Conference & International Festival Forum, UK), Michal Kascak (Fondator / CEO - Pohoda festival, Slovacia), Christof Huber (Director, Yourope – European Festival Association Elveția), Baris Basaran (Promoter / Head of Eastern & Central Europe - TEG / MJR - UK), , Lina Ugrinovska (International Booking / Password Production, North Macedonia), reprezentanți ai festivalurilor europene Summerbreeze Open Air (Germania), Wide Days (Scoția), Nova Rock (Austria), dar și reprezentanți ai celor locale (ARTmania, Untold, Electric Castle, Summerwell, Jazz in the Park), ai Ministerului Culturii și cluburilor de evenimente din țară (Quantic, Rockstadt, Form Space, Club Control, Expirat), manageri de teatru și culturali, artiști români și reprezentanți ai companiilor de booking și management. Întreg programul și invitații pot fi consultați pe site-ul https://musicexport.ro/ Trupele care vor susține concerte în cadrul Romanian Music Export Online sunt: Lucifer - A Rock Opera, Balkan Taksim, Psihodrom, Blană Bombă, White Walls, Dirty Shirt, Roadkillsoda, Gramofone, Jazzy Bit.Evenimentul va fi transmis pe 31 ianuarie pe site-ul https://musicexport.ro/ , dar și pe canalele de Facebook și de Youtube, vizionarea fiind gratuită pentru public.Romanian Music Export online este un proiect muzical și de antreprenoriat cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.Parteneri media: Radio Guerrilla, Music Channel, Hotnews, Agerpres, Cațavencii, Iqads, SMARK, Spotmedia, Zile și Nopți, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Liternet, The Institute, Sunete, Infomusic, Un site de muzică, Best Music, Metalhead, Maximum Rock, Eventim, iabilet.ro, bilete.ro, blt.ro.