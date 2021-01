Adele, The Cure, Drake și alții. Ce albume așteptăm odată cu revenirea industriei muzicale în 2021

Drake – Certified Lover Boy

Cel mai bine vândut album din 2020 a fost „Folklore” de la Taylor Swift. Artista americană a ținut în spate toată industria muzicală, așa cum o face de ani de zile. A mai scos unul spre final de an, în decembrie, cu două săptămâni înainte de Anul Nou. S-a vândut atât de bine încât și ăla a intrat în top 10 pe 2020.Asta spune mai multe despre încasările caselor de discuri în anul anterior decât despre popularitatea lui Taylor Swift. Nici măcar noul album de la AC/DC, o trupă care nu are nevoie de nicio prezentare, nu a urcat în primele zece materiale din 2020. Vorbim despre Statele Unite ale Americii, cea mai mare piață muzicală din lume.Industria muzicală are nevoie de lansări uriașe în 2021. Pandemia a afectat absolut toți muzicienii și artiștii din lume. Indiferent că vorbim despre un producător la început de drum sau o vedetă internațională, fără sprijin financiar de la casa de discuri, proiectele lor sunt amânate. Banii vin întotdeauna de la vedetele cele mai mari și fără încasări uriașe, toți stau pe loc. Avem motive să fim optimiști. Mulți artiști importanți și-au anunțat albume noi. Inclusiv o artistă, singura artistă de fapt, care o rivalizează pe Taylor Swift la vânzări de albume. Dar hai să-i luăm pe rând: Drake e cel mai mare rapper din lume la ora actuală. Toată scena de rap îi așteaptă noul album, care urmează să fie lansat în ianuarie. Asta cu toate că a trecut mai puțin de un an de zile de când am auzit ceva nou de la el.Canadianul e un rapper mediocru și un artist genial. El scoate un album în fiecare an, dar îi zice mixtape, playlist, demo sau compilație. Are un flow constant de materiale, ceea ce-l protejează de critici.Când scoți atâta muzică, e normal să ai și rateuri, dar asta nu-i afectează prea mult cota de piață, pentru că nu e un album per se. Să vedem ce o să facă pe „Certified Lover Boy”.Adele nu e cea mai prolifică artistă din scena pop internațională. Când vine vorba de lansări pe piață, cântăreața britanică nu s-a grăbit niciodată să scoată albume pe bandă rulantă. Între materialele ei discografice au fost pauze de trei și patru ani.Ultimul a ieșit în 2015, deci e momentul să auzim ceva nou. Mai ales dacă ne gândim că toată industria muzicală e în paragină. Adele e singura artistă care vinde mai bine ca Taylor Swift. Următorul ei album o să fie ca un program de sprijin guvernamental pentru întreaga industrie muzicală. Cu toate că nu a anunțat nimic concret pentru 2021, nu există nici un dubiu pentru presa de specialitate că Adele va lansa un album nou în lunile următoare.În urmă cu câteva zile, Dave Grohl a împlinit frumoasa vârstă de 52 de ani. La fel ca foarte mulți rockeri înaintea lui, majoritatea chiar, se pregătește pentru o nouă etapă din carieră, cu toate că mai bine ar încerca altceva.Rockerii nu se retrag niciodată, din păcate, și ajung să fie penibili. Dar asta nu se aplică în toate cazurile. O excepție notabilă e Lemmy de la Motorhead, care a murit în floarea vârstei, la 70 de ani. Din fericire, Lemmy e și unul dintre idolii lui Dave Grohl, deci poate că noul Foo Fighters nu va fi oribil. În contextul pandemiei, poate ar fi mers un alt nume pentru album.După ce a scos „Norman Fuckin Rockwell!”, care a fost inclus și pe lista celor mai bune 500 de albume din toate timpurile de revista Rolling Stone, cu toate că a ieșit în 2019, Lana Del Rey s-a apucat să comenteze despre orice subiect pe rețelele de socializare. Bravo ei, femeia e curajoasă.Problema e că toți au început să o critice pentru părerile ei. A ajuns una dintre cele mai controversate artiste din lume. Un fel de Kanye West în varianta feminină. Acum se pregătește să scoată un nou album care are tot potențialul din lume să fie peste materialul din 2019. Mai ales dacă e pornită împotriva internetului.Ultimele două albume semnate de Nick Cave au fost printre cele mai bune pe care le-a scos până acum. Australianul a fost întotdeauna un scriitor mai mult decât un muzician. Și unul dintre avantajele acestei meserii e că întotdeauna te perfecționezi. Ești din ce în ce mai bun cu cât înaintezi în vârstă. Nick Cave are 63 de ani și evoluția lui e evidentă.Împreună cu trupa lui, Bad Seeds, trebuia să viziteze Europa în 2020, dar turneul a fost anulat, la fel ca oricare altul. Asta l-a făcut să se concentreze mai mult pe scris și a anunțat un nou material realizat împreună cu Warren Ellis. Se numește „Carnage”.Britanicii nu au mai scos nimic din 2008. Chitaristul Reeves Gabrels, care a colaborat și cu David Bowie la proiectul Tin Machine, a declarat că au înregistrat deja destul de multe piese, ar putea să scoată și două albume, dar totul depinde de Robert Smith, liderul formației.El decide dacă vor scoate ceva nou în 2021. După un an în care pandemia de coronavirus ne-a dat viața peste cap, un album de la The Cure e absolut necesar.Foarte mulți artiști s-au autoizolat o bună parte din anul 2020. Chiar mai mult decât restul populației, pentru că ei nu au avut nici evenimente la care să cânte, cel puțin nu la fel de mult ca în anii anteriori, așa că au rămas fără loc de muncă.Sade a anunțat într-un articol pentru revista GQ că s-a baricadat în studio împreună cu formația, să lucreze la noul album, primul după o pauză de 11 ani. Lansarea e iminentă.Debutul tânărului rapper a fost nominalizat la Mercury Prize, cele mai importante premii din industria muzicală britanică. E echivalentul premiilor Grammy în Regatul Unit. Albumul se numește „Nothing Great About Britain” și după cum ți-ai dat seama din titlu, nu e plin de cuvinte de laudă la adresa țării care a ieșit recent din Uniunea Europeană.Slowthai e noua speranță a rap-ului britanic, așa cum a fost Skepta acum câțiva ani. Diferența dintre ei doi e că Slowthai vorbește aproape exclusiv despre politică și societate. După un an dificil pentru britanici, albumul „Tyron” o să fie, alături de materialul „Spare Ribs” de la Sleaford Mods, soundtrack-ul perfect pentru traiul în UK. Are și piesă care se numește „NHS”.