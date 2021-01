VIDEO James Hetfield, solistul Metallica, și preferințele muzicale - Ce piese ascultă unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume

A încântat generații (și încă o face) cu muzica produsă în cadrul a ceea ce se numește simplu "Metallica". O formație care ocupă un loc special în istoria muzicii și care umple în continuare stadioane întregi la concerte. James Hetfield, solistul trupei, este un personaj cunoscut în toată lumea, artist care a putut fi văzut destul de recent (vara lui 2019) și în București, pe Arena Națională.







Cu siguranță ați putut trăi și fără să știți dacă James ascultă și altceva în afară de muzica produsă de Metallica. Dar dacă totuși o face, ce îi place să-și pună la sistemul de acasă sau în căști atunci când aleargă?





Întrebarea și-a găsit parțial răspunsul (cu siguranță ascultă și multe alte melodii), presa de profil scoțând la iveală o listă a pieselor preferate ale lui Hetfield.







Că le știați sau nu, asta puteți să vă răspundeți doar singuri.







James Alan Hetfield





Născut pe 3 august 1963 (57 de ani), la Downey, California, SUA. Genuri abordate: Heavy metal, thrash metal, hard rock, speed metal. Ani de activitate: 1978 - prezent. Solistul trupei Metallica.







Lista melodiilor preferate ale lui James Hetfield:





"Shellshock" – Tank

"The Highway Man" – Johnny Cash

"Gloomy Sunday" – Pallbearer

"Surfer Girl" – Bill Frisell

"Mad World" – Gary Jules

"Indian Reservation" – Paul Revere and The Raiders

"Fertile Green" – High on Fire

"Lahja" – Oranssi Pazuzu

"From The Pinnacle to the Pit" – Ghost

"Jeweler’s Daughter" – Carousel

"Eyes on Fire" – Blue Foundation

"Who You Can Trust" – Ivy Levan

"Die Hard" – Venom

"Multi-Love" – Unknown Mortal Orchestra

"Dear Father" – Colin Hay

"Volcanic" – Death Angel



Acum, luate pe rând:





