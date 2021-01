webPR: Despre repornirea industriei muzicale românești la Romanian Music Export, online, pe 31 ianuarie 2021

Romanian Music Export (RME), primul program românesc din zona antreprenorială care își asumă misiunea de promovare și de export muzical pentru artiștii români la nivel european, va lansa, pe 31 ianuarie 2021, ora 13, Romanian Music Export Online. Evenimentul e construit din panel-uri de discuție live și înregistrate cu speakeri români și străini relevanți pentru industrie și showcase-uri de trupe românești și va fi transmis pe site-ul Music Export dar și pe canalele de Facebook și de Youtube, vizionarea fiind gratuită pentru public.

Platformă online care oferă îndrumare și suport artiștilor români pe timp de pandemie

Astfel, ediția online din 31 ianuarie este esențială pentru continuarea programului Romanian Music Export și pentru a putea face posibilă ediția live offline din 2021 și își propune să ofere îndrumare și soluții la provocările întâmpinate de organizatorii și promotorii de evenimente din România.

Romanian Music Export online reunește în panelurile de discuții reprezentanți ai marilor festivaluri din Europa: Summerbreeze Open Air (Germania), Wide Days (Scoția), Nova Rock (Austria), dar și ai celor locale (ARTmania, Untold, Electric Castle, Summer Well, Awake) sau ai cluburilor de evenimente din țară (Quantic, Rockstadt, Form Space, Club Control, Expirat), manageri de teatru și culturali, artiști români și reprezentanți ai companiilor de booking și management.

Health&Safety/Post pandemic events reopening - Când putem spera la o repornire a industriei? Suntem în siguranță dacă redeschidem evenimentele cu audiență mare? Cum sprijină autoritățile redeschiderea vieții culturale și a spectacolelor? Sunt atât de multe necunoscute, însă vom încerca să aflăm răspunsuri la câteva dintre ele.

Freelance Musician or Artist? - Cum e mai bine pentru mine, ca muzician: să mă reprezint singur sau să mă înrolez la o agenție? - o întrebare care își caută răspuns de mult timp, mai ales în spațiul muzical autohton. Argumente pro și contra vor fi expuse, exemple vor fi date, concluziile le va trage fiecare pentru sine.

Women In Music Business - Equality in the Music Scene - Este industria muzicală un mediu în care femeile se pot bucura de success? Femeile manageri culturali și directori de festival se confruntă cu discriminare? Acest panel își propune să deschide discuția despre egalitatea în industria muzicală și ce pași sunt de făcut pentru a accesibiliza nișa pentru și mai multe femei în poziții cheie.

Întreg programul și invitații pot fi consultați pe site-ul https://musicexport.ro/.





Romanian Music Export a fost creat ca un program promoțional ce identifică și susține artiștii români la început de drum, oferindu-le suport în creșterea carierei lor atât pe plan național, cât și internațional. Platforma își propune să aducă laolaltă artiști tineri, cărora le pune la dispoziție o scenă și vizibilitate, profesioniști ai industriei muzicale, directori de festival și public, având credința că muzica este acel liant universal care unește, vindecă și motivează.Situația fără precedent creată de pandemia de coronavirus a forțat în 2020 anularea, amânarea sau reorientarea spre online a tuturor evenimentelor și activităților culturale. Platforma digitală RME este creată pentru artiștii români, în special cei în ascensiune, care au atât o nevoie vitală de consiliere și suport în timpul acestei perioade fără concerte și fără plăți, dar și de parteneri cu care să discute posibile soluții pentru reconstrucția carierelor lor în viitorul apropiat.Printre panelurile de discuții se numără:Cum vor arăta festivalurile viitorului? Ce tehnologii noi ar trebui să folosească producătorii de evenimente mari pentru a-și păstra publicul actual, dar și pentru a atrage noi oameni, în special tineri?- Cum se stabilește o direcție artistică pentru un festival? Cum aleg managerii de booking trupe mai puțin cunoscute, care ajung astfel să cânte pe scena unui festival mare? Unde găsesc bookerii aceste trupe? La aceste întrebări (și multe altele), aflăm răspunsuri din discuția de o importanță vitală pentru viitorul exportului muzical din România.Pe lângă panelurile de discuții, o serie de trupe românești vor susține concerte în cadrul Romanian Music Export Online: Lucifer - A Rock Opera, Balkan Taksim, Psihodrom, Blană Bombă, White Walls, Dirty Shirt, Roadkillsoda, Gramofone, JazzyBIT.