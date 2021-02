Organizatorii Neversea au anunțat primii artiști confirmați pentru ediția din 2021 a festivalului

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, Tyga, Dimitri Vegas & Like Mike, Black Eyed Peas, Don Diablo, Nicky Romero, Tchami și Ummet Ozcan B2B Brennan Heart se numără printre cei care au reconfirmat prezența la festival și sunt nerăbdători să facă senzație pe mainstage.De asemenea, scenele underground au și ele nume sonore din genurile techno, deep house, dubstep și drum&bass. Arapu, Cezar B2B Praslea, Kozo B2B Dan Andrei, Priku, Raresh, Sit, Sublee B2B Cap îi vor purta pe fani într-o călătorie muzicală unică la scena The Temple, iar The Ark îi va găzdui, printre alții, pe Borgore, Dirtyphonics, Dub FX și Malaa.Organizatorii au relatat că lucrează intens pentru desfășurarea celei de-a patra ediții a festivalului în condiții sigure.„Cele 4 zile și 4 nopți de distracție și libertate vor avea loc în cele mai bune și sigure condiții, pe plaja din Constanța, unde pot fi admirate cele mai spectaculoase răsărituri, alături de artiști și DJ-i de top din lume. Organizatorii vor respecta toate deciziile și recomandările autorităților pentru desfășurarea festivalului și vor crea un mediu sigur pentru noi experiențe de neuitat la malul mării. Sănătatea și siguranța fanilor, artiștilor, locuitorilor orașului Constanța și a oamenilor implicați în organizarea evenimentului sunt principala datorie și responsabilitate a creatorilor Neversea, alături de distracția garantată a festivalului”, au anunțat organizatorii.