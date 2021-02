Corectitudinea politică în muzică. Cum a ajuns un rapper alb din Canada în fruntea topului iTunes cu o piesă împotriva „culturii anulării”

Cine e Tom MacDonald?

Ce înseamnă succesul rapperului?

Hip-hop-ul e un gen muzical care se ramifică în foarte multe subcategorii. Avem, spre exemplu, „old-school”, „country rap”, „grime”, „trap”, chiar și „queer rap”. Există și un subgen de hip-hop care se ocupă cu muzica de protest. Se numește „conscious hip-hop”, unde artiștii fac un fel de activism social în versuri.De obicei vorbesc despre sărăcie, problemele sociale, ideologie, religie și politică. S-au scris mii de piese de „conscious hip-hop” de-a lungul timpului, iar acum avem una care protestează împotriva unui fenomen recent: cultura anulării.Pe scurt, cultura anulării, sau „cancel culture”, se ocupă cu două lucruri total diferite, în funcție de persoana cu care vorbești. Înseamnă cenzurarea oricărei persoane care are o părere controversată. Astfel, orice poate fi considerat ofensiv de către o altă persoană trebuie eliminat.Pentru altă categorie de oameni, cultura anulării e o metodă prin care se vrea oprirea promovării unor oameni care au greșit, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, sau care-și răspândesc gândurile periculoase în societate.Tom MacDonald, un rapper alb, 32 de ani, din Canada, face parte din prima tabără. El consideră că toată treaba asta e deosebit de periculoasă. Cultura anulării elimină libertatea de exprimare și distruge civilizația.Despre asta e vorba în „Fake Woke”, un adevărat imn împotriva corectitudinii politice, sâmburele care dă naștere la cenzură. Dacă judecăm după succesul ei, mulți sunt de acord cu Tom MacDonald.Săptămâna trecută, la doar câteva zile de când a fost lansată pe piață, „Fake Woke” a ajuns pe primul loc în topul general de pe platforma iTunes. E o performanță impresionantă dacă ne gândim că tot ce face e pe cont propriu.E aproape imposibil să ajungi pe primul loc fără sprijinul unui label. Tom a reușit. Nu o să găsești articole despre el în revistele importante de muzică, deci nu e promovat nici în presa de specialitate. Cum a ajuns la această performanță? Avem câteva răspunsuri:Rapperul canadian nu e un începător. Scoate piese din 2014 și are zece materiale discografice lansate pe piață. Dacă asculți muzica lui o să înțelegi de ce nu l-a semnat nici o casă de discuri. E proastă. E un rapper de duzină, care sună la fel ca mulți alți „rapperi de Soundcloud”, un alt subgen de hip-hop, care stau mai mult timp în salonul de tatuaje decât în studio.A început să prindă atunci când și-a dat seama că trebuie să facă muzică pentru cei care nici nu au auzit de Soundcloud. Chiar și piesa „Fake Woke” sună slab, dacă ignori mesajul. Refrenul nu-ți rămâne în cap nici dacă-l asculți de o sută de ori, vocea e banală.Dar toate astea nu contează pentru cei care-l ascultă. Pentru ei tot farmecul rezidă în mesaj. Și cu cât e mai controversat, cu atât mai bine.Înainte să dea lovitura cu piesa asta, rapperul a mai avut niște încercări remarcabile. Anul trecut a scos „Coronavirus”. Îți dai seama că nu cântă despre cât de important e să porți o mască în timpul unei pandemii. O altă piesă controversată e „No Lives Matter”, în care critică rasismul din Statele Unite ale Americii.Nu contează dacă ești de acord cu el sau nu, omul și-a dat seama că trebuie să vorbească despre problemele delicate, altminteri rămâne un rapper ca oricare altul. Este, dar are și succes.Tom MacDonald vrea să fie liderul mișcării anti-cancel-culture în muzica din Statele Unite ale Americii. Într-un fel a reușit deja, prin simplul fapt că e singurul care vorbește deschis despre asta. E ușor să fii cel mai bun când nu ai concurență.Și lipsa unei promovări în presă e, în mod paradoxal, un avantaj. Îi oferă un plus de credibilitate. Această cvasi-cenzură dovedește că ceea ce spune în piese e adevărat.Pe lângă succesul piesei „Fake Woke”, canadianul a scos și „Cancelled”, care are peste un milion de vizualizări în 24 de ore. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în cariera artistului. Piesa e și pe locul trei pe iTunes. „Fake Woke” e pe doi.Primul loc e ocupat de Cardi B, o vedetă internațională care are tot sprijinul industriei în spate. Toată presa de specialitate a scris despre noua piesă de la Cardi B. Nimeni nu a zis nimic de Tom MacDonald. El e victima culturii anulării și asta înseamnă că-i merge bine.Tom MacDonald rămâne un rapper de nișă. Da, e în topul iTunes, dar numerele lui de pe platformele de social media spun o altă poveste. Tot ce s-a întâmplat cu „Fake Woke” amintește de saga „ GameStop ”.Mai mulți oameni s-au mobilizat, i-au cumpărat piesa și l-au pus pe primul loc. Să vedem dacă reușește să rămână acolo. Dacă ne luăm după exemplul „GameStop”, succesul lui pare trecător.Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți oameni condamnă cultura anulării. În acest context, „Fake Woke” pare mai mult un semnal de alarmă decât o simplă piesă de protest.