Stevie Wonder a ”sunat” să spună că iubește Ghana și vrea să se mute acolo

"Aș vrea să văd această națiune zâmbind din nou și aș vrea să văd asta înainte de a călători spre Ghana unde mă voi muta”, a comentat el.Celebrul interpret al pieselor ”You Are the Sunshine of My Life" și "I Just Called to Say I Love You” nu este la prima ”amenințare” că va părăsi SUA. În 1994 el declara că în Ghana se simte un spirit al comunității mult mai puternic decât în America.Wonder, născut în Michigan în 1950, a învățat să cânte la pian, tobe și armonică de la vârsta de 9 ani. Din 1961, când a semnat contractul cu Motown, a primit 25 de Premii Grammy și a fost nominalizat de 74 de ori.