VIDEO "Până la tine”, piesa lansată de Smiley și dedicată fiicei lui născute în urmă cu 3 zile

Cântăreţul Smiley a lansat vineri piesa "Până la tine”, dedicată fiicei lui născute în urmă cu trei zile.

"Am încercat să găsesc o formulă cât mai simplă şi mai directă de a ilustra sentimentul melodiei, de a transmite că momentul în care întemeiezi o familie este ceva unic şi că bucuria acestui moment este mult mai mare decât tot ce ai trăit până atunci. De aici şi metafora vizuală pe care am ales să o folosim. A fost o plăcere şi o premieră să lucrez direct cu Smiley în relaţia de regizor-actor şi suntem foarte bucuroşi de ce am realizat”, a declarat Dorian, care semnează regia clipului „Până la tine” alături de Nicu Drăgan, ca editor şi director de imagine, potrivit News.ro