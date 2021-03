​INTERVIU Laura Coroianu, director Emagic, despre festivalul Awake – Nomad Edition: „Dacă publicul nu poate veni la noi, mergem noi la el”

Greu de zis.Asta nu înseamnă că nu au început pregătirile. Organizatorii muncesc la diferite scenarii posibile, în funcție de evoluția pandemiei. Compania Emagic, organizatorul festivalului Awake, a anunțat o ediție specială, care pare o soluție potrivită pentru vremuri schimbătoare.AWAKE e primul festival de tip „boutique” din România. După cum îi spune și numele, nu e de nivelul marilor evenimente de acest gen, deși Emagic e cunoscută pentru concertele cu nume importante pe care le organizează în București și nu numai. În fine, AWAKE e și primul festival care a anunțat că ediția din 2020 se amână. Acum sunt convinși că acest lucru nu se va repeta în 2021. Festivalul va avea loc în vară, dar într-o formă total diferită.Ce vor să facă? E simplu. Festivalul va fi de fapt o serie de concerte în patru orașe diferite din România și o comună: Iași, Cluj-Napoca, București, Constanța și pe domeniul Teleki din Gornești, Mureș. Evenimentele vor avea loc în cinci weekend-uri diferite. Capacitatea va fi limitată la un număr de 1000-3000 de oameni, în funcție de restricțiile impuse de autorități. Nu au anunțat încă un line-up sau perioada în care va avea loc AWAKE – Nomad Edition.Sună bine în teorie dar avem niște aspecte logistice importante care au rămas neclarificate. Spre exemplu, o să fie un line-up tras la indigo pentru fiecare oraș? Vom avea artiști străini în contextul în care zborurile s-ar putea să fie afectate? Vor afecta măsurile de siguranță prețul biletelor?Am vorbit cu Laura Coroianu, directorul festivalului, despre organizarea festivalului „AWAKE – Nomad Edition”, soarta evenimentelor muzicale în viitorul apropiat și când vor reveni lucrurile la normal:Într-adevăr, am fost primii care au realizat anul trecut că pandemia va pune capac evenimentelor mari din vară. Imediat ce am anulat ediția 2020 am început să lucram la mai multe scenarii pentru a relua totuși activitatea anul acesta.După multe luni în care siguranța publicului a fost pe primul loc, iar creativitatea soluțiilor a fost permanent auto-cenzurată și amendată de măsurile de protecție contra COVID, am ajuns la formula „AWAKE Nomad Edition”, o serie de cinci mini-festivaluri cu capacitate redusă, gândită pe principiul „dacă publicul nu poate veni la noi, mergem noi la el”.Noi am studiat evoluția mai multor factori în crearea acestui nou format pentru Awake: situația națională și internațională a vaccinărilor, numărul de cazuri în cele 5 localități unde vom poposi, dorința mare a publicului nostru de a merge la evenimente și de a se vaccina tocmai pentru a putea participa la ele. AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale) a publicat un sondaj important făcut de către organizatorii-membri, care arată clar această tendință și dorință.Se organizează cu foarte multă responsabilitate și grijă față de public, luând toate măsurile de siguranță împotriva proliferării COVID. Sunt și aici mai multe scenarii, de la teste rapide până la certificate de vaccinare. Așteptăm în continuare normele decise de autorități, suntem în discuții pe toate aceste teme.Întrebarea ta mă duce cu gândul la diagrama Venn-Euller, învățată în școală – o intersecție de mulțimi cu un nucleu comun. Așa și cu „AWAKE Nomad Edition”. Vom avea și artiști prezenți la toate edițiile, dar și artiști dedicați câte unui mini-festival, în funcție de gusturile locale. Și, continuând tradiția Awake de a veni cu proiecte speciale pe care le puteți vedea numai la noi, vom avea cel puțin un asemenea moment inedit.Dacă în anii trecuți ne-am surprins publicul fie cu proiectul simfonic al Vitei de Vie, „În corzi”, fie cu tributul pentru Keith Flint/Prodigy realizat de DIOZA, anul acesta vom merge tot pe o combinație surprinzătoare între muzica electronică și cea de camera. Se pot schimba multe până la vară dar planurile astea se fac din timp.În line-up avem si artiști internaționali. Flexibilitatea conceptului nostru ne face să putem jongla și permuta unele seturi, în funcție de situația epidemiologica pe continent și în țară.Calculele noastre arată că am putea să ne acoperim cheltuielile și investiția, aspectul cel mai important în acest moment. Nu știu câtă lume realizează că noi plătim de 1 an de zile salarii fără a primi niciun ajutor. Nu am făcut concedieri, pentru că echipa este cea mai importantă pentru un promotor de evenimente. Sperăm însă să beneficiem în curând de una din măsurile negociate îndelung cu autoritățile, unde am găsit deschidere și înțelegere pentru situația în care se află industria noastră.Nu va afecta într-o măsură îngrijorătoare. Biletele Awake vor fi în continuare accesibile. Este important să găsim proporția de aur aici, fiindcă și publicul nostru a suferit în ultimul an din cauza pandemiei, toata lumea s-a resimțit financiar.De îndată ce ajungem la o situație buna a vaccinărilor și avem acordul autorităților pentru cei 10.000 oameni/zi pe care îi aveam la Gorenști, pe domeniul Teleki. Estimarea mea optimistă spune 2022, cea foarte pesimistă zice 2023. În orice caz, dacă anul viitor nu avem aprobarea pentru zeci de mii de oameni, mai facem o ediție nomadă și în 2022.E încă neclar ce se va întâmpla. UK a vaccinat în acest moment 35% din populație și au în plan să vaccineze peste 75% până la festivalurile Reading și Leeds, de aceea își permit să anunțe ce au anunțat.Noi încă nu suntem la 10% și totuși ne situăm printre cei mai vaccinați din UE în acest moment. Depinde foarte mult de ritmul vaccinărilor și atingerea imunității de turma. „AWAKE Nomad Edition” a fost tocmai scenariul pe care ni l-am propus pentru a fi cât mai siguri ca vom putea face festivalul.Va fi interesant de văzut la ce concluzie ajung UEFA și autoritățile române în ceea ce privește Euro 2021. Cred că mai apoi vom putea discuta și de restul evenimentelor mari din vară. Să nu uităm însă că e o mare diferență între a gestiona publicul așezat pe scaune, purtând mască și publicul în picioare, care interacționează în proximitate maximă la un festival.Schema regândită a fost publicata recent și arată clar că sunt ajutați toți jucătorii implicați în evenimentele culturale. Negocierile au fost îndelungi, dar în cele din urma am ajuns la o soluție. În primul rând am apreciat că am găsit deschiderea necesară și am avut în ministerul Culturii și în Guvern parteneri de discuție adevărați.Evident că întotdeauna se poate și mai bine, dar să nu uităm că România nu e o țară la fel de bogată precum Germania, Danemarca sau Olanda.