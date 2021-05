Cum văd organizatorii de festivaluri revenirea la normalitate: „Nu s-au găsit bani pentru sectorul cultural, dar pentru festivalul George Enescu s-au găsit 12 milioane de euro. Plătim orchestre străine care au fost ajutate de statele lor”

Vaccinarea e cea mai rapidă cale spre normalitate

Fără discriminare la concerte

„Ca să repornești concertele cu adevărat ai nevoie de susținere financiară. Alte țări au rezolvat deja problema asta”

Măsuri de siguranță luate din timp

Concerte-test care frânează revenirea la normalitate

Săptămâna trecută au apărut în presă declarații de la prim-ministrul Florin Cîțu, expert în economie și fan Foo Fighters , și Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca și fan al festivalurilor de muzică, menite să liniștească tinerii din România care așteaptă un update în legătură cu soarta evenimentelor culturale din vară. Premierul a postat chiar și un clip de la concertul Metallica de pe Arena Națională , împreună cu mesajul „îmi este dor să merg la concerte”.La prima vedere, mesajele astea oferă un plus de optimism, o rază de speranță pentru cei care se gândesc la Electric Castle sau Untold. Problema e că nu au zis nimic concret.Declarațiile lor sunt condiționate de mulți factori, de la rata de vaccinare la măsuri de siguranță neasumate la nivel legislativ. Emil Boc a spus că „sunt șanse foarte mari să avem festivaluri” . Cîțu a folosit expresii de genul „eu așa sper” sau „așa cred”.În timp ce politicienii dau mesaje vagi, cei din industria evenimentelor culturale stau în așteptarea unor măsuri reale. Apar tot felul de știri despre concerte-test din Occident , unele cu mască, altele fără, cu participanți vaccinați sau testați, care spun aceeași poveste: riscul de infecție e inexistent.Aceste rezultate nu sunt suficiente pentru a convinge autoritățile române, care se pregătesc să repete experimentul, în contextul în care organizarea unui festival mare nu se face de pe lună pe alta.Am vorbit cu reprezentanții festivalurilor Electric Castle, Untold/Neversea, Artmania și Saga, ca să aflu cum văd ei revenirea la concerte cu capacitate maximă.Festivalul Untold. FOTO via FacebookCampania de vaccinare reprezintă o prioritate pentru revenirea la concertele cu capacitate maximă. Toate măsurile luate de autorități, fie că vorbim despre maratoane de vaccinare, centrele drive-thru sau promovarea inoculării cu ajutorul vedetelor, au un scop clar: încetinirea pandemiei.Pe lângă beneficiile individuale, vaccinarea ajută și la păstrarea ratei de infectare la un nivel scăzut. Asta înseamnă și mai multe beneficii pentru organizatorii de evenimente. Tot sectorul cultural sprijină această campanie.Fady Zaidan, CEO Alda România, organizatorul festivalului Saga, a spus că „este important ca rata vaccinării să continue să crească, să existe tot mai mulți oameni dornici să se vaccineze, să se imunizeze, astfel încât să poată participa la evenimente la care să fie în siguranță.Numărul de persoane vaccinate în continuă creștere reprezintă un semn bun, rata de infectare este în scădere și avem motive să credem că festivalul poate avea loc în condiții cât mai aproape de normalul pe care îl știam.”Codruța Vulcu, organizatorul festivalului Artmania și vice-președintele AROC, ne-a spus că „susținem puternic campania de vaccinare, cred că e singurul mod prin care o să putem ajunge la normalitate”, cu mențiunea că accesul la evenimente nu va fi restricționat doar pentru cei vaccinați.Premierul Cîțu a vorbit în presă despre anumite beneficii de care ar trebui să se bucure cei care au fost inoculați. E o părere controversată și nu e susținută de sectorul cultural.E important să-ți faci vaccinul anti-COVID19, dar nu e obligatoriu. Să limitezi accesul la evenimentele mari în funcție de adeverința de vaccinare nu e o soluție, spun organizatorii.Renate Roca-Rozenberg, PR Electric Castle, ne-a declarat:„Poate sunt oameni care nu pot să-și facă vaccinul. Nu din rea intenție. Au un istoric medical care-i împiedică, dar asta nu înseamnă că nu pot veni la evenimente. Trebuie să fim fair, să nu discriminăm, decizia de vaccinare e individuală, nu e o obligație. Avem alte opțiuni, cum ar fi testarea.”Și cei de la Neversea/Untold au militat încă de la începutul discuțiilor cu autoritățile pentru măsuri de siguranță diversificate. Edy Chereji, Head of Marketing & Communciation Untold Festival, e de părere că evenimentele mari nu sunt legate de rata de vaccinare, deși premierul a spus că revenirea la normalitate e condiționată de niște target-uri: 5 milioane de persoane vaccinate cu două doze până în iunie și 10 milioane în august.Aceste obiective nu ar trebui să afecteze desfășurarea activităților celor din sectorul cultural. Edy ne-a spus că:„Am solicitat autorităților reluarea tuturor evenimentelor pentru toți oamenii responsabili. Fie că se vaccinează, se testează sau fac dovada că au trecut prin boală. Vrem evenimente reluate pentru toți oamenii responsabili. Nu vrem să discriminăm.Susținem campania de vaccinare. Am văzut eforturile pe care le fac autoritățile la nivel național. Și eu m-am vaccinat. Dar cred că nu ar trebui să limităm accesul doar la cei vaccinați.”Concert test, fără distanțare socială, organizat la Barcelona pe 27 martie. FOTO: Pau Venteo/ ContactoPhoto/ ProfimediaChiar dacă autoritățile vor permite desfășurarea concertelor la capacitate maximă, sunt mari șanse să ne trezim că nu mai sunt resurse umane pentru reluarea lor.Tot sectorul cultural a fost afectat de pandemie. Renate de la Electric Castle ne-a explicat situația din prezent:„Compensațiile pentru pierderile înregistrate în industrie în ultimul an e un subiect important, pus pe plan secundar. Toată lumea vorbește de repornire, date, reguli, distanțări, dar uită că acest sector a fost grav afectat financiar.Ca să repornești concertele cu adevărat ai nevoie de susținere financiară. Alte țări au rezolvat deja problema asta. În România nimeni nu e așa de bogat în sectorul cultural ca să spună că ultimul an nu l-a lovit foarte tare financiar. Cu toate astea companiile și-au ținut echipele.”Suspendarea activității a afectat în special colaboratorii care lucrează la acest eveniment:„Spre exemplu, sunt mulți oameni din zona de sonorizare. În ultimii ani, pentru că a mers totul foarte bine, un număr mare de oameni au îndrăznit și și-au luat aparatură cu împrumuturi. S-au trezit că nu mai pot plăti ratele. Și-au estimat că le pot plăti din evenimente viitoare, care nu au mai avut loc.”Schema de ajutor de stat, atât de dezbătută în rândul opiniei publice, nu a fost implementată nici în ziua de azi. Momentan nu sunt bani. Codruța Vulcu, care a fost prezentă constant în timpul negocierilor cu Guvernul, mi-a spus că e o decizie politică:„Mi se pare extraordinar de trist că nu s-au găsit bani pentru sectorul cultural dar pentru festivalul George Enescu s-au găsit aproape 12 milioane de euro. Cu banii ăia se salvau toate festivalurile din România și organizatorii de evenimente. E o decizie inadmisibilă.Ni se spune că nu sunt bani dar statul finanțează orchestre străine. Cu tot respectul și admirația pentru importanța festivalului George Enescu, lăsăm sectorul intern să moară, lăsăm oamenii în faliment, să-și piardă casa sau locul de muncă.”E o situație tristă, mai ales dacă ne gândim că orchestrele vin din niște țări care au grijă de sectorul cultural:„Colegii din Germania mi-au spus că nu mai știu ce să facă cu toți banii care se aruncă spre ei. Este șocant. Statul român nu găsește bani pentru librării, cinematografe, festivaluri, tehnicieni, pentru nimeni. Dar plătim orchestre străine, care au fost ajutate de statele lor. Nu putem lăsa sectorul să moară.”În cazul în care organizatorii de evenimente vor primi ajutorul financiar de la stat, implementarea unor măsuri de siguranță timpurii va fi esențială pentru reluarea activității. Nu poți organiza un festival de muzică cu 30 de zile înainte de primul concert. E luna mai și încă nu știm nimic despre accesul vaccinaților, testaților sau celor trecuți prin boală.Festivalurile din iulie, luna în care încep evenimentele mari din România, sunt în pericol din cauza acestei incertitudini. Neversea are loc, teoretic, în data de 8 iulie.Edy Chereji e de părere că fără o listă clară de măsuri de siguranță, repornirea va dura mai mult decât ar trebui:„Trebuie să ne reluăm activitatea. Pentru asta avem nevoie de o decizie clară din partea autorităților. Declarația domnului Cîțu, referitoare la data de 1 august, nu a fost o decizie oficială. Era o părere personală.Dar trebuie să știm dacă ne pregătim cu toții pentru data de 1 august. E foarte important să vină și planul de măsuri ce trebuie aplicate. E important să nu ajungem într-un contra-timp. Avem nevoie de timp suficient ca să ne putem pregăti.”Renate de la Electric Castle e de acord: „Nu e un mecanism pe care să-l repornești de parcă ieri l-ai închis. Vorbim de furnizori, artiști, toți trebuie să se sincronizeze ca să revenim la evenimentele de înainte de pandemie.”Concert test, fără distanțare socială, la Liverpool. FOTO: Avalon/ ProfimediaS-au tot vorbit despre organizarea unor concerte-test în capitală și la Cluj-Napoca. Emil Boc a spus că un astfel de eveniment s-ar putea organiza în 20 mai. Genul ăsta de declarații ridică nivelul de optimism în rândul populației. Măcar se face ceva. E un semn că ne mișcăm în direcția potrivită.Din păcate, aceste concerte-test reprezintă exact opusul. Ele încetinesc revenirea la normalitate, cred organizatorii de festivaluri. De ce? Pentru că știm deja rezultatele.Renate e de părere că „nu trebuie să faci concerte la tine în țară ca să vezi că lucrurile funcționează la fel. Ceilalți au făcut evenimente test mult mai devreme. Important e să te uiți la concluzii. Hai să nu reinventăm roata. Există deja un istoric la nivel european. Sunt concerte-test începute din octombrie-noiembrie anul trecut.”Și Edy de la Untold e de părere că nu avem nevoie de evenimente test, „având în vedere că avem acces la rezultatele concertelor din alte țări. Concerte care s-au făcut și în urmă cu cinci luni. Acum trebuie să lucrăm la planul concret de redeschidere.Avem evenimentul test de la Barcelona, de unde am aflat că sigura metoda ca să-i primim din nou pe oameni la concerte e pe baza testării rapide. Nu a fost nici un caz de infectare.”Trebuie să rezolvi multe probleme logistice pentru organizarea unui concert-test. Rezultatele le afli după câteva zile. Între timp, sectorul cultural rămâne într-un stand-by inutil.Autoritățile trebuie să sprijine financiar sectorul, să promoveze în continuare campania de vaccinare, să vină cu măsuri clare și din timp pentru organizatori, să nu limiteze accesul persoanelor și să nu-și piardă timpul cu experimente fără sens. Când vor reuși să bifeze toate aceste cerințe, atunci vom putea să revenim la concertele cu capacitate maximă.Având în vedere climatul politic și birocrația din România, e foarte ușor să ne gândim la ce-i mai rău pentru vara lui 2021. Dar trebuie să fim optimiști. Așa cum ne-a spus și Edy Chereji: „100% vom avea concerte anul ăsta. Autoritățile vor înțelege nevoia oamenilor de a participa la evenimente.”