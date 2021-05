Eurovision 2021: Republica Moldova și Bulgaria s-au calificat în finală VIDEO

Natalia Gordienko, reprezentanta Moldovei, s-a calificat in finala Eurovision

Republica Moldova şi Bulgaria se regăsesc în lista celor zece ţări care s-au calificat în finala concursului Eurovision 2021, după a doua semifinală, care a avut loc joi seară la Rotterdam.

Cea de-a 65-a ediţie a concursului Eurovision are loc la Rotterdam, oraş care trebuia să o găzduiască anul trecut. Din cauza pandemiei, evenimentul a fost amânat pentru 2021.

Şaptesprezece artişti au concurat joi seară reprezentând San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveţia şi Danemarca, relatează News.ro.





S-au calificat: Albania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia, Islanda, San Marino, Elveţia, Grecia şi Finlanda.







Trupa islandeză Daði og Gagnamagnið a prezentat piesa „10 Years” sub forma unei înregistrări, după ce un membru al grupului a fost confirmat cu Covid-19 în urmă cu două zile.





Cea de-a doua semifinală a ediţiei de anul acesta, care are loc în condiţii deosebite, având în vedere contextul sanitar - cu 3.500 de spectatori în arena Ahoy -, a fost transmisă în direct de Televiziunea Română, membră a European Broadcasting Union, organizatoarea concursului.





Eurovision 2021 şi-a aflat primii finalişti marţi. Astfel, Lituania (The Roop - „Discoteque”), Rusia (Manizha - „Russian Woman”), Suedia (Tusse - „Voices”), Cipru (Elena Tsagrinou - „El Diablo”), Norvegia (TIX - „Fallen Angel”), Belgia (Hooverphonic - „The Wrong Place”), Israel (Eden Alene - „Set Me Free”), Azerbaidjan (Efendi - „Mata Hari”), Ucraina (Go_A - „Shum”) şi Malta (Destiny - „Je Me Casse”) vor concura în ultimul act al competiţiei.





Tuturor celor calificaţi li se vor alătura artiştii ce reprezintă ţările care intră direct în finala concursului - „marile plătitoare” şi câştigătoarea ediţiei anterioare/ gazda: Marea Britanie (James Newman - „Embers”), Franţa (Barbara Pravi - „Voilà”), Italia (Maneskin - „Zitti E Buoni”), Germania (Jendrik - „I Don't Feel Hate”), Spania (Blas Canto - „Voy a quedarme”) şi Regatul Ţărilor de Jos (Jeangu Macrooy - „Birth Of A New Age”).

Finala va avea loc sâmbătă şi va fi transmisă de TVR 1 de la ora 22:00.