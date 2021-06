Trupa italiană Måneskin, câştigătoare la Eurovision, este acuzată de plagiat: „Nu am copiat pe nimeni!”

Victoria De Angelis, basista grupului Måneskin, intervievată de postul LCI despre asemănările cântecului „Zitti e Buoni” cu „You want it, you’ve got it”, înregistrat în 1994, a răspuns: „Sincer, nu cunoşteam acest cântec. Poate există asemănări, dar este doar un riff de rock bun, foarte simplu. Dacă ascultaţi cântecul integral, puteţi auzi că este total diferit de al nostru. Nu am copiat pe nimeni. Am scris cântecul noastru acum cinci ani, când am început să cântăm împreună. Nici nu cunoaşteam această formaţie!”.















Din 1997 până în 2011, Italia nu a trimis reprezentanţi la Eurovision. A revenit ca una dintre cele cinci ţări „mari plătitoare”.













Joris Lissens, membru al grupului olandez The Vendettas, a afirmat pe 5 iunie, la postul RTL, că melodia „Zitti e Buoni”, cântecul câştigător la Eurovision 2021, este un plagiat după o piesă a sa, relatează News.ro.Formaţia italiană va lansa al doilea album „Teatro d'ira - Vol. I”, vineri, 18 iunie.Italienii de la Maneskin au mai fost în centrul unei polemici, atunci când Damiano David, solistul trupei, a fost suspectat că a consumat droguri în timpul finalei. El a fost exonerat în urma unei anchete şi după ce a fost testat în acest sens , a anunţat European Broadcasting Union.Måneskin este primul grup care câştigă Eurovision Song Contest în ultimii 15 ani, iar aceasta este a treia victorie pentru Italia la concursul muzical.Italia a participat prima dată la Eurovision în 1956. Opt ani mai târziu, Gigliola Cinquetti a câştigat concursul cu „Non Ho L'età”, iar Toto Cutugno s-a impus în 1990, cu „Insieme”.