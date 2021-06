Rockerii de la Foo Fighters, acuzați de „segregaționism” după un concert doar pentru fanii vaccinați anti-Covid

some real low-quality humans at the @foofighters show in agoura hills CA tonight. @foofighters ???? pic.twitter.com/rH3Bv20b5T — Max Reichert (@max__reichert) June 16, 2021

Demonstranţii anti-vaccin au adus pancarte pe care a fost scris „Foo Fighters luptă pentru a readuce segregarea” şi „eveniment doar pentru vaccinaţi, nevaccinaţii nu au voie”, potrivit fotografiilor publicate pe reţelele de socializare.Pentru a putea cumpăra bilete şi participa la concertul Foo Fighters - primul al trupei, de la începutul pandemiei, într-o sala ocupată în totalitate - a fost necesar ca spectatorii să prezinte dovada vaccinării anti-Covid. Încă de la momentul anunţului au apărut critici în mediul online.Cei care au participat la show au publicat de asemenea păreri despre protest.Un utilizator Twitter a scris: „nişte oameni de calitate inferioară la show-ul Foo Fighters”, iar altul a spus că „asta se întâmplă când nu vrei decât să participi la un concert Foo Fighters într-o sală mică şi afli că eşti 'un segregaţionist al vaccinului'”.La concert au participat puţin peste 600 de oameni.Trupa urmează să susţină, pe 20 iunie, un concert la Madison Square Garden, unde sala va fi ocupată în întregime. Capacitatea acesteia este de peste 20.000 de locuri.Pentru acest show de la New York va fi menţinută aceeaşi regulă - dovada vaccinării împotriva Covid-19.„Aşteptăm ziua asta de mai bine de un an”, a spus Dave Grohl, liderul trupei, când a făcut anunţul. „Iar Madison Square Garden va simţi asta din plin”.Show-ul de la Canyon Club a început în jurul orei locale 21:30, cu Grohl anunţând: „În seara asta vom cânta până ce vor fi chemaţi poliţiştii sau până o să cad”.În vara acestui an, grupul - care se numără între artiştii ce vor fi incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame - are programate mai multe concerte în Statele Unite, între care la festivalul Lollapalooza (Chicago).