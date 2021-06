Primele nume confirmate la Untold 2021: Ce DJ și ce trupe vor urca pe scenele festivalului în septembrie / Cât costă abonamentele și biletele

Rapper-ul american TYGA, în premieră pe scena principală a Untold 2021

DJ: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și numărul 1 mondial David Guetta

După Neversea, trupa rock The Script vine și la Untold

Muzică underground pe scenele secundare

Sunt disponibile deja abonamente și biletete de o zi

Astfel, potrivit sursei citate, pe scena principală a festivalului UNTOLD vor urca ce mai mai buni trei DJ-i din lume, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike sunt unii dintre cei mai așteptati artiști și la această ediție Untold.Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi și Martin Solveig.Iubitorii de muzică live îi vor putea asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală Untold.Este unul dintre cei mai cool artiști ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea, este un artist în al cărui palmares apar: Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record, un Grammy, a fost recompensat în cadrul MTV Music Awards cu premii la categoriile: Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World's Best Male Artist, World's Best Entertainer of the Year.Tyga este unul dintre cei mai urmăriți artiști în mediul online, unde marchează recorduri: clip-ul oficial pentru single-ul "Taste" a fost vizualizat de peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume.A șasea ediție a festivalului Untold va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-i ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2020: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și numărul 1 mondial David Guetta. De la "Crowd Control", "The Hum" la "High On Life" sau "Tremor" până la "Never Be Alone" sau "Titanium", cele mai cunoscute piese de festival vor energiza festivalierii de pe Cluj Arena.Francezul DAVID GUETTA a câștigat aproape tot: de la statutul de No.1 DJ în Top 100 DJ Mag la discuri de platină pentru vânzări record ale single-urilor lansate, recunoașterea și respectul comunității industriei electronice, o bază de date uriașă de fani în orice colț din lume, până la două trofee oferite de Guinness World Records.Piesa pe care a lansat-o cu superstarul pop Sia, “Let’s Love” a bătut un record absolut de download-uri pe platformele de streaming, iar Guetta a devenit artistul cu cele mai multe vizualizări pentru un DJ set live și cel mai apreciat DJ pe platforma Facebook.ALOK e cel mai bine plasat DJ brazilian în clasamentul Top 100 DJ Mag. În 2020 a ajuns în primii 5 ai lumii, marcând o urcare de clasament de 6 poziții. Încă de la primulsucces, “Hear Me Now”, brazilianul s-a focusat și pe producția muzicală și pe aparițiile live pe mainstage-ul marilor evenimente din lume, în anul 2017 revista Forbes incluzându-l în lista celor mai influente persoane cu vârsta sub 30 de ani.Nu putem vorbi despre industria muzicii electronice fără să ne referim la un artist care a depășit bariere convenționale în materie de muzică și look: multi premiatul cu platină, DJ SNAKE. Francezul care a debutat în 2013 cu "Bird Machine" și "Turn Down for What", a semnat o colaborare cu Diplo și solista MØ pentru una dintre cele mai bine vândute piese dance, "Lean On".Trupa rock THE SCRIPT se va afla pentru a doua oară în lineup-ul unui festival din România. După un concert live în 2018 la cea de-a doua ediție Neversea, solistul Daniel O'Donoghue a declarat "Românii ne-au dat fiori pe şira spinării".Pe Cluj Arena membrii trupei The Script vor cânta piese live precum "The Man Who Can't Be Moved", "Breakeven", "For the First Time", "Nothing", "Hall of Fame" sau "Superheroes", piese cu care au intrat în clasamentele din întreaga lume.La scenele secundare, unde răsună genurile muzicii underground, vor fi prezenți unii dintre cei mai ceruți artiști din lume, spun organizatorii. Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, îl așteaptă pe maestrul Paul Kalkbrenner LIVE, care în pandemie a lansat EP-uri șisingle-uri noi, cu care cu siguranță va face senzație live în rândul publicului, în acest an.Uimitor ar putea fi și show-ul belgiencei Amelie Lens, care vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD. În ultimii ani, artista s-a remarcat tot mai mult la cele mai mari festivaluri techno și a intrat în categoria headlinerilor, cu stilul său minimal-techno captivant.Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us sunt, de asemenea, printre figurile iconice techno care vor urca pe scena Galaxy. Fanii drum&bass și trap se vor încărca cu energie bună la scena Alchemy de la DJ-ii Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt.Fanii festivalului pot să achiziționeze începând de marți abonamente pentru cele 4 zile de magie la prețul de 159 de euro plus taxe. Tot începând de astăzi sunt disponibile si abonamentele VIP la prețul de 399 de euro plus taxe.Se pun în vânzare și biletele de 1 zi la prețul de 69 de euro plus taxe. Există și varianta de bilet de 1 zi pentru zona VIP la prețul de 169 de euro plus taxe. Mai multe informații se pot găsi pe untold.com.Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021