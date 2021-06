Louis Sclavis, Lucian Ban și Ralph Alessi / Concert la Timișoara

Jazz Updates prezintă in premiera trei dintre cei mai creativi muzicieni contemporani de jazz in STILL LIVE !







Pe parcursul a două zile, celebrul clarinetist francez Louis Sclavis alături de pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban și trompetistul american Ralph Alessi, unul dintre cei mai importanți exponenți ai instrumentului in jazzul contemporan, vor sustine live o serie de solo-uri, duete si trio-uri urmate de dialoguri post concert moderate de Andrei Tarnea.





“Nimeni dintre noi acum un an și jumătate nu și-ar fi închipuit imensa provocare și pierderile umane pe care pandemia le va aduce întregii omeniri. Pentru comunitatea noastra a muzicienilor si artistilor in general, pandemia a însemnat o criza majoră deoarece concertele, turneele, spectacolele s-au oprit și totul a fost pus în stand by. Pentru mine personal STILL LIVE! reprezinta ocazia primului concert in fata unei audiente live în mai mult de 14 luni, și mai ales speranta unui nou început. Iar dacă jazz-ul ne poate învăța ceva este tocmai aceasta rezilienta extraordinara in fata provocarilor, aceasta celebrare a libertății prin improvizatie. Mă simt norocos că pot să cânt din nou live cu doi prieteni și maeștri ai genului, Louis Sclavis si Ralph Alessi” spune Lucian Ban despre concertele și evenimentele STILL LIVE de la Timișoara din 5 și 6 iulie.







Sub umbrela “Moving Forward” recitalurile vor fi urmate de dialoguri cu muzicienii și invitații lor moderate de Andrei Tarnea, conversatii ce-si propun sa investigheze jazz-ul si improvizatia ca practica culturala astazi si posibilitatea jazz-ului de a deveni un brand de regenerare culturala regionala.







Curatoriat de Jazz Updates si Lucian Ban STILL LIVE ! este în același timp o celebrare a restartului cultural post pandemie și o dezbatere creativă a modalităților prin care comunitatea artistica si culturala din Timisoara poate sa meargă înainte în contextul Capitalei Europene a Culturii.







Program:



act 1. Louis Sclavis, solo bass clarinet



act 2. Lucian Ban, solo piano



act 3. Ban / Sclavis duo







6 IULIE | 19:30

act 1. Alessi / Sclavis DUO



act 2. Ban / Alessi DUO



act 3. Sclavis / Ban / Alessi TRIO



act 4. Post Concert Talk: Moving Forward: "Jazz as Cultural Practice in Post Pandemic Times", moderator Andrei Țarnea











Locatie: Curtea Centrului de Proiecte al Primăriei Municipiului Timișoara, strada Vasile Alecsandri nr.1 (P-ta Libertatii).







Lucian Ban și Ralph Alessi colaborează pentru prima oară în 2009 la octetul Enesco Re-Imagined, un proiect ce reimaginează prin prisma improvizației și a jazz-ului contemporan muzică instrumentală a lui George Enescu pentru un ansamblu de muzicieni internaționali de primă mână: Badal Roy, Tony Malaby, John Hebert, Gerald Cleaver, Mat Maneri, Albrecht Maurer. Albumul editat de Sunnyside Records în 2010 se bucură de elogiile presei internaționale (New York Times, The Guardian, Jazz Times, etc), câștigă o serie de premii Best Album of The Year și este prezentat live pe marile scene de jazz ale lumii. O decadă mai târziu cei doi muzicieni vor colabora cu renumitul clarinetist francez Louis Sclavis alături de Mat Maneri, Theo Bleckmann, Jen Shyu, John Hebert și Tom Rainey, la OEDIPE REDUX, o reinterpretare radicală a operei Oedipe de Enescu prezentată în premieră la Opera din Lyon în cadrul Saison Culturelle France - Roumanie. În Noiembrie 2019, cu câteva luni înainte de izbucnirea pandemiei Oedipe Redux se află în turneu în Europa occidentală (Festivalul Europalia) înregistrând proiectul live la Bimhuis în Amsterdam. Un amănunt semnificativ: Louis Sclavis, Lucian Ban și Ralph Alessi înregistrează albume ca lideri pentru celebra casă ECM Records.







LOUIS SCLAVIS este unul dintre cei mai buni clarinetisti din avantgarda și este considerat una din figurile cheie ale jazz-ului contemporan european. Canta muzica improvizată cu o claritate și precizie ieșite din comun și chiar dacă este posesorul unei tehnici de invidiat aceasta nu afectează muzicalitatea și expresivitatea discursului său muzical. Studiază clarinetul de la 9 ani, canta cu grupuri de brass și absolvă Conservatorul de Muzica din Lyon iar între 1975-1982 canta cu diverse grupuri, in special cu Henri Texier Quartet si Chris MacGregor Brotherhood of Breath. In 1982 formeaza propriul grup Tour De France si are sansa sa cante cu pleiada de muzicieni cheie ai avantgardei europene precum Evan parker, Lol Coxhill, Tony Oxley, Peter Brotzmann inregistrand cu aceștia pentru label-uri precum FMP si Nato. Începe să înregistreze sub nume propriu pentru casa IDA și mai ales ECM, colaborează cu coregrafa Mathilde Monnier la o serie de proiecte si odată cu anii 90’ reputația și renumele său internațional sunt solidificate de o serie de premii precum British Jazz Award (1991), Django D’Or (1993) si Grand Prix SACEM (2009). Colaborează cu Trilok Gurtu, Aldo Romano, Dominique Pifarely, Cecil Taylor Large Ensemble și compune muzică pentru teatru & film fiind considerat unul dintre cei mai importanți muzicieni de jazz europeni.







Numit de ziarul britanic The Guardian “A name to watch” și considerat drept ”unul din cei mai talentati pianisti care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Gallanter, Downtown Music Gallery), LUCIAN BAN este un pianist de jazz și compozitor newyorkez de origine română recunoscut international pentru fuziunea dintre improvizatie si muzica tradițională din Transilvania, dintre muzica clasică Europeană și jazz, și pentru explorările sale sale în vederea unui ideal de jazz cameral modern. Muzica sa a fost descrisă drept “emotionally ravishing" (Nate Chinen, WBGO), “a triumph of emotional and musical communication" (All About Jazz), “Unorthodox but mesmerizingly beautiful" (The Guardian), “holding an alluring timelessness and strong life-force" (Downbeat Magazine). După studii în orașul natal Cluj Napoca, Lucian Ban studiază jazz & compoziție la Academia de Muzică din București iar în 1999 se muta la New York unde absolvă programul de jazz al New School University. Își câștigă renumele pe scena newyorkeza grație unei serii de proiecte și albume de primă mână ce au în componenta pe unii dintre cei mai importanți muzicieni de jazz americani contemporani precum Octetul Enesco Re-Imagined, dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de elogiile presei internaționale, câștigând o serie de premii BEST OF 2010 și este prezentat live pe marile scene ale lumii. În 2013 și-a făcut debutul pentru celebra casă de discuri ECM Records cu Transylvanian Concert, album ce-i va aduce consacrarea internațională iar în 2016 Sunnyside Records lansează „Songs from Afar” cu cvartetul său Elevation, album ce castiga Downbeat Best Album of The Year. Inregistreaza “Sounding Tears” pentru Clean Feed records cu legendarul Evan Parker si Mat Maneri, duete cu saxofonistii Alex Harding și Abraham Burton iar in 2020 Sunnyside lanseaza “Transylvanian Folk Songs / The Bela Bartok Field Recordings” album nominalizat la 2020 NPR Jazz Critics Poll.

www.lucianban.com







RALPH ALESSI. Unul dintre cei mai importanți trompetisti și compozitori de jazz contemporan RALPH ALESSI activează pe scena newyorkeza incepand cu 1991 fiind considerat unul dintre “cei mai căutați și aventuroși virtuosi capabili sa cante orice”. Născut în 1963 în San Francisco Bay Area, Alessi a crescut într-o familie muzicală cu tatăl său, trompetistul clasic Joe Alessi și mama sa,Maria Leone, cântăreața de operă. La mijlocul anilor '80, a studiat la California Institute for the Arts cu legendarul bassist Charlie Haden. În această perioadă a cântat cu Haden's Liberation Music Orchestra, precum și cu mulți alți muzicieni de renume. De-a lungul carierei sale Ralph Alessi a colaborat și a înregistrat alături de Fred Hersch, Steve Coleman, Ravi Coltrane, Jason Moran, Sam Rivers, Tim Berne, Uri Caine și mulți alții. Ralph actualmente inregistreaza ca și lider pentru ECM records, albumele sale fiind constant elogiate în presa de specialitate. Albumul “This Against That” a fost votat unul dintre Top 10 Albums of 2002 de Jazz Times iar The Guardian recenzand albumul său Quiver spune “tehnica impecabilă a trompetistului Ralph Alessi și abilitatea de a se baza pe tradiția jazz-ului evitând în același timp clișeele sale, i-a câștigat admirația cu mult înainte de debutul său la casa ECM”. În calitate de educator, Ralph Alessi a predat la Eastman School of Music, New York University și la Universitatea din Nevada Reno. De asemenea, este fondatorul / directorul School for Improvisational Music, profesor invitat la Accademia Nazionale del Jazz din Siena, Italia și recent s-a alăturat facultății de la Hochschule der Künste Bern JAZZ.







Ce trebuie să știi înainte să-ți iei bilet?







Ne bucurăm enorm sa putem organiza după 15 luni primul concert LIVE cu artiști internaționali și să celebrăm restartul dar în același timp virusul nu a dispărut și ultimile reglementări legale ne impun anumite condiții.



Concertele & evenimentele STIL LIVE! sunt destinate EXCLUSIV PERSOANELOR VACCINATE (cu ambele doze și la min. 10 zile de la rapel) sau care prezintă dovada unui TEST RT-PCR NEGATIV efectuat în urmă cu maxim 72 ore sau TEST ANTIGEN RAPID efectuat în urmă cu maxim 24 de ore.

sunt destinate EXCLUSIV PERSOANELOR VACCINATE (cu ambele doze și la min. 10 zile de la rapel) sau care prezintă dovada unui TEST RT-PCR NEGATIV efectuat în urmă cu maxim 72 ore sau TEST ANTIGEN RAPID efectuat în urmă cu maxim 24 de ore. Rugăm toți participanții la eveniment să prezinte la acces dovada scrisă (adeverința de vaccinare, rezultatul scris al testului) la punctul de acces împreună cu biletul fizic sau electronic. Accesul se face pe baza acestor documente.

Te rugăm mult să ajungi la timp pentru a ne ajută să gestionăm în siguranță fluxul de acces, procedurile de dezinfectare și igienizare ale spațiului și programul concertelor STILL LIVE.

Am limitat pe cât posibil numărul de locuri în așa fel încât să respectăm limita de capacitate impusă (o persoană pe fiecare 2 metri pătrați). Te rugăm să faci tot posibilul să menții distanțarea socială față de ceilalți participanți.

Te rugăm să respecți la rândul tău toate normele în vigoare, și te incurajam să porți masca și să respecți regulile de distanțare socială atunci când ești la acces, și să ai grijă de tine și de cei din jur.





Multumim!