Ce ne arată festivalul Rocanotherworld, care are loc zilele acestea la Iași, despre cum se vor desfășura evenimentele culturale în vara lui 2021

Rocanotherworld e un festival ce se desfășoară la Ciric, o zonă din estul orașului Iași, unde cântă doar trupe românești. Accesul se face celor vaccinați, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau care au trecut prin boală.De asemenea, mai există posibilitatea realizării unui test antigen la intrare. Publicul este limitat la doar 1000 de participanți. Vorbim despre un festival mic, dar cu notorietate și o selecție foarte bună de muzică autohtonă.Anul acesta au cântat Vița de Vie, Stema, Coma, Implant pentru Refuz sau Cred Că Sunt Extraterestru. Astăzi, în ultima zi, vor cânta Tourette Roulette, Moon Museum și Byron cu Muse Quartet.Când au anunțat ediția pe 2021, legislația nu permitea să facă evenimente fără limită de participanți dacă toți erau vaccinați. În prezent se poate face asta, dar organizatorii s-au decis să păstreze planurile inițiale și să ofere celor nevaccinați un test antigen inclus în prețul biletului, adică 105 de lei pe zi.Ce se întâmplă la Rocanotherworld e un mic experiment pentru piața evenimentelor din România. Majoritatea organizatorilor ar prefera să ofere acces tuturor celor care nu prezintă un pericol pentru ceilalți participanți, nu doar celor imunizați.Am sunat-o pe directoarea festivalului, Patricia Butucel, să văd cum se organizează un astfel de eveniment cu public general. Dacă se fac ambuteiaje umane la intrarea în incintă, cât de mult îl afectează financiar pe organizator includerea unui test în prețul biletului și câți au apelat la această opțiune.Patricia Butucel: A fost o soluție pe care am luat-o înainte să aflăm reglementările. Când am pus biletele în vânzare nu știam că va fi și varianta de acces general pentru persoanele vaccinate. Nu ar fi fost corect să schimbăm regulile în timpul jocului. Așadar am mers pe scenariul acesta.A fost o decizie bună pentru că sunt foarte multe persoane care nu și-au finalizat schema de vaccinare. Eu de exemplu mi-am făcut cu Astra. Am stat două luni pentru rapel.Doar cu sprijinul partenerilor și al publicului. Așa am ajuns să fie realizabil. Dacă am fi fost pe cont propriu nu am fi reușit. Ar fi fost mult mai complicat pentru participanți. Ar fi fost nevoiți să plătească prețul dublu. Cam atât ar costa un test antigen. Și asta e pusă în cârcă organizatorului.Noi trebuie să găsim variante. Am avut noroc să găsim un partener care să ne sprijine pe partea asta. Să putem include în prețul biletului și testarea. Dar fără un sponsor ar fi fost niște cheltuieli pe care nu le puteam acoperii.Nu, pentru că nu exista scenariul acesta când ne-am decis să facem festivalul. Începând de la 1 iulie vor putea avea loc astfel de evenimente, cu aceste variante de acces, până la 2.500 de persoane. Noi ne încadrăm până în 1000 de persoane.Nu știu să-ți răspund. Ne-am pus și noi această întrebare dar nu am găsit un răspuns final. Noi suntem pro-vaccinare și toți cei din staff-ul festivalului sunt vaccinați, dar nu ne dăm seama dacă am face un eveniment doar cu persoane vaccinate. În același timp, cam asta e tendința și direcția în care se mișcă lucrurile.Da, dar am avut sprijinul autorităților. Au venit cu o procedură care ne-a facilitat acest proces de selecție înainte de intrarea în festival. Avem și foarte mulți medici rezidenți care ne sprijină în procesul acesta. Fără ajutorul lor cu siguranță nu am fi putut face asta.Patricia Butucel. FOTO: Arhiva personalăCu siguranță. Am mărit numărul de oameni la acces. Să nu uităm că un test antigen necesită un timp de 10-15 minute. Oamenii care vin și sunt testați la intrare cu personalul calificat au un timp de așteptare care ne-a făcut să adăugăm mai multe puncte de testare.O să tragem linie după festival și vom știi mai bine. Dar numărul celor vaccinați e cel care predomină.Cred că da, deși nu sunt specialist în epidemiologie. Dar din punct de vedere al unui organizator de evenimente ar putea fi o soluție. Pentru că există o zonă sigură. Inclusiv noi ca organizatori ne simțim mult mai confortabili față de anul trecut, când încă nu erau persoane vaccinate sau zona de testare, se făcea doar termoscanarea la intrare.Acum ne simțim cu toții în siguranță. S-a schimbat atmosfera din punct de vedere al fricii de pandemie.Oamenii clar și-au dorit foarte mult să iasă din case. Noi avem și norocul că e o vreme absolut impecabilă. Ceea ce îi împinge pe oameni să iasă din casă și să vină în natură. Chiar și anul trecut au venit oamenii la concerte. Ne-au susținut întotdeauna.