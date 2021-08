Dolly Parton își va lansa primul roman: ”Run, Rose, Run”

Această carte, aşteptată în martie 2022 la editura Little, Brown and Company, va fi însoţită de un album cu acelaşi titlu, care cuprinde 12 melodii."Toate cântecele noi au fost scrise în funcţie de personajele şi de intrigile cărţii", a dezvăluit cântăreţa în comunicat.Dolly Parton a realizat acest proiect în colborare cu scriitorul american James Patterson. Acesta, autor de bestselleruri, a vândut mai mult de 300 de milioane de cărţi în toată lumea şi a scris împreună cu Bill Clinton volumul "The President is Missing", lansat în 2018."A fost o onoare să lucrez cu singura şi unica Dolly Parton", a declarat James Patterson într-un comunicat."Ceea ce este incredibil la acest proiect, este că lectura romanului este îmbunătăţită de ascultarea albumului şi viceversa. Este cu adevărat o experienţă unică". "Run, Rose, Run" spune povestea unei tinere care se mută la Nashville pentru a-şi realiza visul, să devină un star. (Sursa: News.ro