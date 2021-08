Justiția britanică a decis că Disney poate folosi muzica Sex Pistols, în pofida opoziției lui Johnny Rotten

Steve Jones, fostul chitarit al trupei, și Paul Cook, fostul toboșar al Sex Pistols, l-au dat în judecată pe Rotten (pe numele său real John Lydon) după ce acesta a încercat să blocheze folosirea muzicii formației punk în „Pistol”, un serial Disney creat pe baza unei biografii scrise de Jones.



Lydon a declarat luna trecută în timpul audierilor care au avut loc la Înalta Curte a Marii Britanii că se opune folosirii muzicii trupei într-o emisiune pe care a catalogat-o drept „baliverne”.



Acesta afirmase anterior că este îngrijorat că serialul îl va înfățișa într-o lumină negativă.Lydon a susținut că melodiile Sex Pistols nu pot fi folosite fără acordul său însă Cook și Jones au afirmat că o înțelegere din 1998 permite utilizarea lor printr-o decizie majoritară a membrilor trupei.Judecătorul Anthony Mann le-a dat câștig de cauză celor doi și a hotărât că aceștia au dreptul să invoce „majoritatea de voturi” prevăzută în înțelegere.„Resping sugestia făcută de acesta (Lydon) că nu cunoștea sau înțelegea cu adevărat efectele (înțelegerii)”, a notat judecătorul.„Pistol” este produs de FX, o filială a Disney, și regizat de Danny Boyle, câștigător al premiului Oscar pentru filmele „Transpotting” și „Slumdog Millionaire”.Pistol” is being made for Disney subsidiary FX and is directed by Danny Boyle , the Academy Award-winning director of “Trainspotting” and “Slumdog Millionaire.Formată în Londra în 1975, Sex Pistols a energizat și scandalizat scena muzicală din Marea Britanie cu cântece ca „God Save the Queen” și „Anarchy in the U.K.”.Trupa s-a despărțit în 1978 după ce a scos un album, basistul Sid Vicious murind un an mai târziu.Restul membrilor trupei s-au reunit de-a lungul anilor pentru mai multe concerte, cel mai recent având loc în 2008.