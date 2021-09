Formația KISS și-a amânat patru concerte după ce și Gene Simmons a fost confirmat cu COVID-19, la cinci zile după solistul Paul Stanley

Trupa americană glam rock Kiss a amânat patru concerte din actualul turneu după ce liderul grupului, basistul Gene Simmons, a fost confirmat cu Covid-19 la cinci zile după solistul Paul Stanley.Kiss a făcut anunţul marţi, cu o zi înainte de a urca pe scenă în Clarkston (Michigan), spunând că muzicienii şi echipa trebuie să rămână acasă, în auto-izolare, pentru următoarele zece zile.Simmons, în vârstă de 72 de ani, prezintă simptome uşoare, iar turneul Kiss este programat să fie reluat pe 9 septembrie, în Irvine, California.Paul Stanley a spus că s-a vindecat şi, luni, a confirmat că a avut o formă uşoară a bolii.După ce în urmă cu o săptămână a fost anunţat că a fost diagnosticat cu Covid-19 , reprezentanţii trupei au precizat că toţi artiştii şi echipa au fost vaccinaţi.Turneul trupei, intitulat „The Final Tour Ever: End of the Road”, ar trebui să continue până la începutul lunii octombrie, în SUA, apoi Kiss are concerte programate în străinătate, iar pe 29 decembrie trebuie să revină în State, pentru 12 show-uri în Las Vegas. Alte concerte internaţionale sunt programate până în iulie 2022, dar nu a fost anunţat un final al seriei.