ABBA a revenit în top 40 al clasamentului american al albumelor

„Gold: Greatest Hits” a urcat de pe poziţia 114 pe 34, potrivit analizei ce va fi publicată integral pe 18 septembrie.Pe 2 septembrie a fost anunţată revenirea grupului, după aproape patru decenii, cu două single-uri prezentate, un album de studio, „Voyage”, care urmează să apară pe 5 noiembrie, şi o serie de concerte programate pentru 2022.„Gold” a fost vândut în 15.000 de unităţi în SUA în săptămâna încheiată pe 9 septembrie, o creştere de 61% faţă de intervalul anterior, potrivit MRC Data citat de news.ro.Ultima dată când albumul s-a clasat în top 40 al Billboard 200 a fost pe 11 august 2018, când a ocupat poziţia a 40-a. „Gold” a fost lansat în Statele Unite în 1993 şi a petrecut în total 186 de săpămâni în top.În Catalog Albums, care listează cele mai populare albume vechi ale săptămânii, în general, cele lansate de cel puţin 18 luni şi care nu se mai află între primele o sută din Billboard 200, „Gold” se află acum pe locul al treilea.Noile single-uri ABBA au intrat de asemenea în top. „Don't Shut Me Down" şi „I Still Have Faith in You" ocupă poziţiile 26, respectiv 37 în Billboard 100.Primul a fost accesat online de 13,9 milioane de ori şi a fost vândut în 23.900 de copii în afara SUA, în săptămâna încheiată pe 9 septembrie, iar cel de-al doilea a înregistrat 14,1 milioane de accesări online şi 20.300 de unităţi vândute.