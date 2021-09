FOTO Loredana Groza, prima reacție după postarea din ambulanță

​​Loredana Groza a adunat sute de comentarii pe rețelele sociale după ce duminică s-a fotografiat într-o ambulanță. Artista i-a pus pe jar pe fanii ei, iar noi informații a oferit de-abia marți.





Duminică, 19 septembrie, Loredana a postat o imagine cu ea dintr-o ambulanță, alături de mesajul "Mă simt mai bine". La câteva zeci de ore distanță, artista de 51 de ani a oferit noi detalii.







Pe contul personal de Instagram, Groza a scris următoarele:





"Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata si iti atrage atentia ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all! ~Loredana".







Presa mondenă a speculat că ar putea fi vorba de o infectare cu Covid-19, informație neconfirmată până în acest moment.







Loredana Groza și postarea de pe Instagram