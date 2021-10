FOTO Inna, la 35 de ani - Cântăreața își serbează ziua de naștere

Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută fanilor drept Inna, a împlinit sâmbătă 35 de ani. Cântăreața se bucură de multă atenție pe rețelele sociale, ea având peste 2.9 milioane de urmăritori pe contul personal de Instagram.







S-a lansat în 2008 cu primul său disc single "Hot", piesă care a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și Grecia.







Alte piese de succes ale cântăreței sunt "Sun is up", More than Friends, "Cola Song" (împreună cu J Balvin), "Diggi Down" și "Bebe".







A vândut peste patru milioane de exemplare din primele sale trei albume de studio, iar în 2011 a fost cântăreața din România și Europa de Est cu cele mai mari încasări.







Albume produse de-a lungul carierei:







Hot (2009)

I Am the Club Rocker (2011)

Party Never Ends (2013)

INNA (2015)

Nirvana (2017)

YO (2019)

Heartbreaker (2020)





Inna, la 35 de ani