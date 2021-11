Sting va concerta la Cluj-Napoca în martie 2022

Sting va susține concertul My Songs la BT Arena din Cluj-Napoca pe 15 martie 2022. Invitatul special al turneului este Joe Sumner iar biletele se pun în vânzare vineri, pe 12 noiembrie, la ora 11:00, arată iabilet.ro.

Concertul My Songs al lui Sting este un spectacol exuberant și dinamic, cu cele mai îndrăgite cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei ilustre a celui care a câștigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât și că artist solo. Apreciat că fiind un "spectacol magistral de la început până la sfârșit", concertul "îi poartă pe fani într-o călătorie muzicală în timp", cu "hituri precum "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" și "Demolition Man" care punctează un show de neuitat". De asemenea, fanii se vor putea bucură să asculte "Englishman În New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message În A Bottle" și multe altele.

Cel mai recent album al lui Sting, The Bridge, va fi lansat la nivel mondial pe 19 noiembrie și prezintă prolificitatea și diversitatea să în materie de compoziție. Scrisă și înregistrată într-un an de pandemie globală, această nouă colecție îl găsește pe Sting meditând asupra pierderilor personale, separării, perturbării, lockdownului și tulburărilor sociale și politice extraordinare. Reprezentând diferite etape și stiluri din întreaga să carieră de neegalat și inspirându-se din genuri precum rock n' roll, jazz, muzică clasică și folk, albumul eclectic prezintă sunetul chintesențial al lui Sting pe piese pop-rock, precum salva rock de deschidere a albumului "Rushing Water" și nouă piesă cu iz indie-pop "If It's Love". Pentru a explora albumul, vă rugăm să vizitați http://thebridge.sting.com.





Noul serial săptămânal web TV al lui Sting, "On the Bridge", recent lansată oferă o privire intimă asupra viețîi de zi cu zi a muzicianului, în timp ce se pregătește de lansarea noului său album, The Bridge. Într-un gest special față de fanii săi fideli, Sting lansează un nou episod în exclusivitate pe Sting.com în fiecare marți la ora 9:00/ET. Fiecare episod va rămâne vizibil în exclusivitate pentru membrii fan clubului său timp de 24 de ore și apoi va fi disponibil pentru o vizionare mai largă miercurea la ora 9am/ET.

În turneu, Sting va fi acompaniat de un ansamblu electric, rock, format din Dominic Miller (chitară), Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară), Kevon Webster (clape), Shane Sager (muzicuță) cu Melissa Musique și Gene Noble (backing vocals).

Invitatul special Joe Sumner va fi prezent la toate datele nou anunțate.