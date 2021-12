Grupul suedez ABBA a dat în judecată trupa de cover-uri britanică Abba Mania. „Comportament parazitar şi rea credinţă”

Luna trecută, grupul suedez a lansat primul album în decurs de 40 de ani, „Voyage” , şi plănuieşte o serie de show-uri cu elemente digitale, anul viitor, la Londra.









Acţiunea legală a fost deschisă vineri la o curte de justiţie din Manhattan, informează News.ro citând Reuters. Avocaţii suedezilor au acuzat managerii Abba Mania de „comportament parazitar şi de rea credinţă” prin compromiterea bunăvoinţei şi a calităţii ABBA prin promovarea trupei tribut.ABBA susţine că pârâţii au ignorat solicitările de a nu mai folosi Abba Mania pe reţelele de socializare, pe YouTube şi site-ul abbamania.com, sau să opteze pentru sugestia de a utiliza „ABBA Tribute”, ca oamenii să nu fie derutaţi.Pârâţii sunt Handshake Ltd din Manchester (Anglia) şi TAL Entertainment Ltd din Bicester (Anglia).Procesul de încălcare a mărcii ABBA vine în timp ce Abba Mania întreprinde un turneu în Statele Unite, sub numele „The Original Tribute from London's West End!”, care cuprinde un show în februarie 2022, în Middletown (New York).Polar Music International AB, reclamantul, gestionează afacerile ABBA de la înfiinţarea grupului, în 1972, la Stockholm. În proces sunt cerute mai multe daune.Pe site-ul Abba Mania este precizat, cu litere mărunte, că trupa tribut „nu este în vreun fel asociată, afiliată sau sprijinită de Polar Music sau ABBA”.ABBA a vândut, de-a lungul carierei, albume în 385 de milioane de copii, şi este cunoscut la nivel mondial pentru piese ca „Waterloo”, „Dancing Queen”, „Money, Money, Money” şi „The Winner Takes It All”.