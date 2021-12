Coldplay a anunțat că își va lansa ultimul album ca trupă în 2025

„Ultimul nostru album va fi lansat în 2025, iar după aceea, cred că nu vom mai face decât turnee”, a anunţat cântăreţul în vârstă de 44 de ani, într-un interviu acordat prezentatoarei Jo Whiley care va fi difuzat în întregime joi seară de BBC.„Poate că vom mai face câteva colaborări, însă catalogul muzical propriu-zis al Coldplay se va încheia atunci”, a precizat Chris Martin.Întrebată despre aceste declaraţii făcute în emisiunea ei, Jo Whiley a declarat joi dimineaţă că Martin a fost de „o sinceritate dezarmantă” în acest interviu, dar că nu ştie cu adevărat „dacă a glumit sau a fost extrem de serios”.Cu prilejul lansării în octombrie al celui de-al 9-lea album al trupei, „ Music of The Spheres ”, Chris Martin a mărturisit revistei muzicale NME că grupul intenţionează să scoată în total 12 albume - cu trei mai multe decât în prezent - înainte de a renunţa la muzică.După lansarea sa, pe 15 octombrie, „Music of The Spheres” a urcat pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie.Coldplay a fost nominalizată recent la categoria cel mai bun grup rock/alternativ la Brit Awards din 2022, cele mai importante premii britanice care recompensează muzica pop.