Concertele anului 2022 în România - Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden, W.A.S.P., Hooverphonic, Dream Theater, Placebo, Whitesnake, Judas Priest

Artiştii Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden, W.A.S.P. Hooverphonic, Dream Theater, Placebo, Whitesnake, Judas Priest, Uriah Heep se numără între cei care vor concerta anul acesta în România. Marile festivaluri şi-au anunţat deja o parte din capetele de afiş, scrie news.ro. Acestea sunt o parte din concertele confirmate oficial de organizatori. Unii dintre artişti ar fi trebuit să concerteze în 2021 însă show-urile lor au fost amânate din cauza pandemiei de Covid-19.Dacă 2021 a fost marcat de Festivalul „George Enescu”, o lună de concerte şi evenimente, anul 2022 va fi al concertelor rock. Între cele mai importante formaţii, unele pentru prima dată în România, se numără: Kiss, Iron Maiden, W.A.S.P, Judas Priest, Placebo, Dream Theater, Tarja Turunen, Foreigner, Evanescence, Pet Shop Boys, Hooverphonic.Muzicianul englez Sting va concerta pe 15 martie 2022 la Cluj-Napoca alături de basistul Joe Sumner, fiul său. The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic şi Backstage Production au anunţat că Sting va susţine un concert special „My Songs” în Cluj-Napoca, la BT Arena, începând cu ora 19.00.Concertul Pink Martini este programat pe 9 aprilie, la Sala Palatului, de la ora 20.00. Tot aici va cânta şi violonistul David Garrett, pe 17 mai, iar pe 20 mai, la Cluj-Napoca, pe scena BT Arena.Formaţia americană W.A.S.P. va susţine pe 17 mai 2022 un concert special la Romexpo, în Bucureşti. Evenimentul va face parte din cadrul turneului „40th Anniversary World Tour”.Artista olandeza Sharon Kovacs, cunoscută publicului larg prin numele său de scenă, Kovacs, va cânta pe 21 mai 2022 la Form Space din Cluj Napoca. Evenimentul va respecta toate normele în vigoare la data desfăşurării acestuia. Se pun în vânzare doar 500 de bilete.Concertul Hooverphonic a fost programat pe 24 mai 2022, la Arenele Romane. Biletele deja achiziţionate rămân valabile. Hooverphonic vine din Belgia şi în cei peste 20 de ani de activitate a lansat 10 albume şi hit-uri precum "Mad About You", "Eden" sau "2 Wicky", combinând trip hop-ul cu rockul alternativ şi cu muzica electronică. Cel mai recent material discografic este "Looking For Stars" care a fost lansat în 2018.Legendara trupă britanică Iron Maiden revine în România pe 26 mai 2022, la Romexpo. Noul concert ce va promova albumul „Senjutsu”. În deschidere va cânta trupa germană Lord Of The Lost. Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfăşurării acestuia, anunţă organizatorii.Formaţia Dream Theater va ajunge la Romexpo pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World", care a fost lansat pe 22 octombrie 2021.Grupul american Foreigner revine în România cu un concert programat pentru 29 mai 2022 la Arenele Romane din Bucureşti, în aer liber.Evanescence, una dintre cele mai iubite şi apreciate trupe rock americane, revine la Bucureşti, cu un concert ce va avea loc pe 7 iunie 2022, la Arenele Romane.Nick Mason's Saucerful Of Secrets a fost programat pentru 9 iunie 2022 la Arenele Romane. Celebrul toboşar Pink Floyd va cânta primele două albume Pink Floyd alături de trupa sa. Aceasta îi include şi pe cunoscuţii Gary Kemp din Spandau Ballet şi pe Guy Pratt (basist live Pink Floyd şi David Gilmour, Michael Jackson, The Smiths, Coverdale - Page, Iggy Pop sau Tom Jones) la bass şi voce.Retro Music Festival va avea loc în perioada 24-26 iunie 2022. Au fost anunţaţi: C.C. Catch, Lian Ross, La Bouche, Corina Chiriac, Arabesque, Corona, Stela Enache, Baccara, Fun Factory, Dida Dragan, Ice Mc, Milli Vanilli, Mirabela Dauer, Las Ketchup, Adrian Daminescu, Samantha Fox sau Jenny Berggren de la Ace of Base.Gogol Bordello concertează pe 29 iunie 2022 la Arenele Romane din Bucureşti. Evenimentul este reprogramarea celui din 2021, astfel că biletele deja achiziţionate rămân valabile. Trupa de gypsy punk este cunoscută pentru piese ca „Start wearing purple”, „Wonderlust King”, „Pala Tute”, „Immigraniada”, „Immigrant punk”.Pet Shop Boys se întorc la Bucureşti după 14 ani, în cadrul turneului mondial „The Greates Hits Live”. Concertul va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti pe 4 iulie 2022. Pet Shop Boys este unul dintre cele mai de succes duo-uri din istoria muzicala a Marii Britanii cu peste 22 de single-uri în Top 10 UK şi patru numărul unu: „West End Girls”, „It's a Sin”, „Always on My Mind” şi „Heart”.Cea de-a patra ediţie a festivalului Neversea revine în 2022 în perioada 7-10 iulie. Lineup-ul Neversea 2022 este fomrat deocamdată din: Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W şi ZHU.Artistul italian Zucchero va susţine un concert la Sala Palatului, pe 7 iulie 2022. Evenimentul este reprogramarea celui din 2020, şi face parte din turneul de promovare a celui mai recent album, „D.O.C.”.Noua dată pentru concertul Wardruna este 8 iulie 2022, tot la Arenele Romane.Electric Castel 2022 va avea loc în perioada 13-17 iulie la Castelul Banffy din Cluj-Napoca. Această ediţie este reprogramarea celei din vara lui 2021. Astfel, bilete deja achiziţionate vor fi valabile pentru ediţia din 2022. Organizatorii au reuşit să reconfirme headlinerii festivalului - Gorillaz, Deftones şi Twenty One Pilots.Renumita trupă britanică Placebo revine la Bucureşti pe 13 iulie 2022 la Romexpo, în aer liber. Placebo este o trupă rock alternativ, înfiinţată în Anglia, în 1994, de Brian Molko (voce, chitară, muzicuţă, claviaturi) şi Stefan Olsdal (bas, chitară, claviaturi, voce). Grupul a trecut prin mai multe schimbări de componenţă, însă Molko şi Olsdal au fost prezenţe permanente.Formaţia KISS va concerta pentru prima oară în România la cadrul festivalului ROCK THE CITY 2022. Festivalul revine după aproape trei ani de pauză, aceasta urmând să fie a 11-a ediţie. Pe 16 iulie 2022, Rock The City vă prezintă două legende a muzicii rock: KISS şi WHITESNAKE, ambele aflate în turneul lor de audio.Trupa Il Volo revine în România cu un nou concert ce va avea loc pe 16 iulie 2022 la Sala Palatului din Bucureşti. Evenimentul face parte din turneu mondial "Il Volo Sings Morricone".Noua dată a concertului Judas Priest este 18 iulie 2022, la Arenele Romane. The Dead Daisies şi Amalgama vor fi în continuare invitaţii speciali ai concertului de la Bucureşti.Turneul Slipknot va trece prin Bucureşti, noua dată a evenimentului fiind 20 iulie 2022, la Romexpo.ARTmania Festival a fost reprogramat pentru perioada 22-24 iulie 2022. Abonamentele deja achiziţionate rămân valabile. Pentru prima oară în România, Transatlantic, supergrupul prog din care fac parte Mike Portnoy (ex-Dream Theater, tobe), Neal Morse (ex-Spock’s Beard, voce, chitară, clape), Pete Trewavas (Marillion, chitară bas) şi Roine Stolt (The Flower Kings, chitară) va cânta pe scena din Piaţa Mare din Sibiu la ARTmania Festival 2022. Pe lângă Transatlantic, pe scena din Piaţa Mare de la Sibiu vor mai urca, în cele trei zile ale festivalului, My Dying Bride, Testament şi The Pineapple Thief, Mercyful Fate, Meshuggah.Sabaton va susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti pe 25 iulie 2022, evenimentul făcând parte din turneul „The Tour To End All Tours”. Evenimentul este reprogramarea celui din 14 august 2020, amânat din cauza pandemiei.Pe 1 august 2022, Nightwish revin la Bucureşti în cadrul turneului „HUMAN. :II: NATURE.”, nume pe care îl poartă şi noul lor album care a fost lansat în luna aprilie 2020.UNTOLD va avea loc în 2022, între 4 şi 7 august. Primele abonamente s-au epuizat.Summer Well 2022 se va desfăşura la Domeniul Ştirbey din Buftea în perioada 12-14 august. Primul headliner anunţat este trupa britanică Arctic Monkeys.Festivalul Posada Rock va avea loc în perioada 2-4 septembrie 2022 pe Stadionul Municipal din Câmpulung Muscel. Primul headliner anunţat este Paradise Lost, legenda britanică a doom/gothic metal-ului.Formaţia Opeth va cânta la Bucureşti pe 23 septembrie 2022, la Arenele Romane.Cel mai mare solo show Armin van Buuren va avea loc pe 24 septembrie 2022, la Bucureşti.Tarja Turunen revine în România cu un concert ce va avea loc pe 18 octombrie 2022, la Arenele Romane din Bucureşti. Concertul va avea loc indoor, în cort încălzit. Pe 19 octombrie, artista concertează la Form Space din Cluj-Napoca.Trupă americană Godsmack revine la Bucureşti după trei ani de la cele două show-uri sold out din 2019. Concertul va avea loc tot la Arenele Romane (cort) pe 26 octombrie 2022.Uriah Heep va susţine un nou concert la Sala Palatului din Bucureşti pe 27 octombrie 2022. Englezii vor sărbători 50 de ani de activitate.Concertul Al Bano & Romina Power, programat iniţial pentru 26 mai 2020 la Sala Palatului, a fost amânat pentru data de 11 noiembrie 2022, începând de la ora 19.30.Concertul Celine Dion a fost reprogramat pentru 11 iunie 2023. Anunţat iniţial pentru 29 iulie 2020, evenimentul fusese amânat apoi pe 25 iulie 2021, din cauza pandemiei Covid-19.