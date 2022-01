Gala premiilor Grammy a fost oficial amânată

Cea de-a 64-a gală a premiilor Grammy urma să aibă loc pe 31 ianuarie, la Los Angeles, în format fizic.Muzicianul Jon Batiste, recompensat cu Oscar pentru muzica originală din filmul „Soul”, a primit cele mai multe nominalizări pentru gala de anul acesta a premiilor Grammy, fiind urmat de Justin Bieber, Doja Cat şi H.E.R.Batiste, în prezent liderul trupei emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert”, a primit 11 selecţii, în timp ce Justin Bieber, Doja Cat şi H.E.R., au primit câte opt, iar Billie Eilish şi Olivia Rodrigo, câte şapte.Jay-Z a devenit cel mai nominalizat artist din istoria premiilor Grammy, odată cu trei primite pentru ediţia de anul viitor. El are în prezent 83 de selecţii. Anterior, se afla la egalitate cu producătorul şi compozitorul Quincy Jones.Nominalizările au fost anunţate în direct, online, de Harvey Mason Jr., CEO-ul Recording Academy, şi mai mulţi artişti invitaţi, între care BTS şi Billie Eilish.Academia a eliminat recent comitetele ”secrete” de selecţie, alcătuite din artişti, creatori şi experţi din industrie.Nominalizările finale au fost alese de organismul de vot extins al Grammy. Schimbarea a fost făcută după controversatele alegeri din 2020, când The Weeknd, care a avut cel mai de succes album al anului şi „Blinding Lights” cel mai de succes single de după 2000, nu a primit nicio nominalizare.