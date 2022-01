Cântărețul rock Meat Loaf a murit la vârsta de 74 de ani

Meat Loaf a jucat pe Broadway și în „Fight Club”

Cariera cântărețului și actorului, pe numele său real Michael Lee Aday , s-a întins de-a lungul a șase decenii, acesta vânzând peste 100 de milioane de albume la nivel mondial.Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „Bat Out of Hell” și „Paradise by the Dashboard Light” de pe albumul de debut lansat în 1977 și „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)” de pe albumul „Bat Out of Hell II: Back into Hell” lansat în 1993.Născut în Dallas, Texas, în 1947, Meat Loaf și-a început cariera muzicală pe scenă, jucând în mai multe musicaluri de succes de pe Broadway precum „Hair” sau „The Rocky Horror Show”.El a decis să se concentreze pe muzică rock în jurul anului 1972 și a început să colaboreze cu Jim Steinman la un album de debut care să-i pună în valoare vocea puternică și stilul inconfundabil.Ulterior el a jucat și în filme, printre care „The Rocky Horror Show”, „Wayne's World” și celebrul „Fight Club” în care a interpretat rolul lui Robert „Bob” Paulson un fost luptător de wrestling care a devenit dependent de steroizi.„Din inima sa în sufletele noastre...don't ever stop rocking!”, scrie pagina de Facebook a lui Meat Loaf, anunțând că „inimile ne sunt frânte să anunțăm că incomparabilul Meat Loaf s-a stins din viață în seara aceasta, având-o pe soția sa Deborah alături de el”.