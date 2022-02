Dolly Parton, Eminem, Duran Duran, Lionel Richie şi Beck, între nominalizaţii pentru a fi incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame

Cei şapte se alătură altor 10 artişti care au fost nominalizaţi anterior în ultimii ani şi sunt din nou selectaţi: Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine şi Dionne Warwick.Dintre cei şapte nominalizaţi pentru prima dată, Eminem este singurul care a obţinut o selecţie în primul an de eligibilitate.Mulţi dintre cei 10 nominalizaţi au mai trecut prin această etapă de câteva ori.Din 17 nominalizaţi pentru includere, 5-7 vor fi votaţi anul acesta, potrivit reprezentanţilor Rock and Roll Hall of Fame.Anul trecut, au fost incluşi în RRHF artiştii Jay-Z, Go-Go’s, Tina Turner, Todd Rundgren, Carole King şi Foo Fighters.Conform tradiţiei, Rock & Roll Hall of Fame le va oferi fanilor oportunitatea de a participa la procesul de selecţie de includere prin „votul fanilor”. Începând din 2 februarie şi până pe 29 aprilie, fanii pot vota, în fiecare zi, pe vote.rockhall.com sau la Muzeul din Cleveland. Primii cinci artişti selectaţi de public vor avea un „buletin de vot al fanilor” care va fi numărat împreună cu buletinele de vot ale profesioniştilor din industrie.Rezultatele votării vor fi anunţate în mai. Data ceremoniei va fi comunicată ulterior.