Trei seri muzicale excepționale la Sala Radio marchează aniversarea a 25 ani de existență ai unicului post românesc dedicat muzicii clasice: Radio România Muzical. În 23, 24 și 25 martie, ora 19.00: două concerte și un recital, ilustrând proiecte semnificative derulate de Radio România Muzical de-a lungul timpului.

Serile Radio România Muzical 25 Foto: Radio Romania Muzical

23 martie – concert susținut de Orchestra de Cameră Radio, dirijor Radu Popa, alături de finaliști ai competiției pentru bursa “Moștenitorii României muzicale”, ediția 2021: soprana Aida Pascu, percuționista Sara Gheorghe și pianistul Dominik Ilisz. În program: arii din opere de Wolfgang Amadeus Mozart și Georg Friedrich Händel, opusuri în aranjament pentru marimbă și orchestră, alături de Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven.

Începând cu anul 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au organizat competiția pentru bursa “Moștenitorii României muzicale”. Mai mulți tineri muzicieni care s-au evidențiat în cadrul concursului au primit oportunitatea de a evolua în concertele de stagiune ale unor instituții muzicale prestigioase; cei trei soliști ai serii de 23 martie de la Sala Radio vor susține un concert și pe 17 martie 2022, alături de Orchestra Filarmonicii din Brașov.

Soprana Aida Pascu (21 ani), este studentă la Universitatea Națională de Muzică din București și laureata mai multor competiții naționale și internaționale. Sara Gheorghe (20 ani) este studentă la Academia de Muzică și Arte din Viena; percuționistă cu o evoluție spectaculoasă, a fost membră a Orchestrei Române de Tineret. Pianistul Dominik Ilisz (18 ani) este student la Facultatea de muzică din Debrețin (Ungaria), cu evoluții în concerte și recitaluri pe scene relevante românești.

24 martie – recital susținut de pianistul Mihai Ritivoiu în cadrul proiectului “Moștenitorii României muzicale”. Mihai Ritivoiu este laureatul concursului pentru pian organizat de Radio România Muzical în 2010, sub semnul “Zilelor Lipatti”; în 2011, a cucerit premiul al III-lea la Concursul internațional “George Enescu”. Este absolvent al Guidhall School of Music and Drama din Londra și, la 33 ani, este considerat unul dintre cei mai importanți tineri pianiști români cu o carieră internațională relevantă, care l-a purtat pe mari scene din Europa și Asia. Pentru recitalul din 24 martie, chiar ziua când în urmă cu 25 ani a emis pentru prima dată Radio România Muzical, Mihai Ritivoiu a ales un program cu lucrări de Schubert, Liszt, Ravel și Chopin, alături de o compoziție proprie, scrisă în 2021, inspirată de pandemia COVID19.

Radio România Muzical a inițiat proiectul “Moștenitorii României muzicale” în 2018, o coproducție cu Rotary Club Pipera. Sub egida acestui proiect au avut loc până în prezent aproape 20 recitaluri și concerte, susținute de nume importante precum Andrei Ioniță, Ioana Cristina Goicea, Valentin Răduțiu, Romanian Chamber Orchestra etc., au fost editate două albume la Editura Casa Radio, a fost organizat un prim turneu național și au prezentate Uniunii Europene de Radio sute minute de înregistrări, incluse în emisiunile unor posturi de radio precum BBC Radio 3 sau France Musique.

25 martie – concert susținut de Orchestra Națională Radio, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, cu violonistul Alexandru Tomescu solist. Cei doi mari muzicieni care susțin rubrici permanente în prezent la Radio România Muzical, Cristian Măcelaru (“Camera albastră” din 2020) și Alexandru Tomescu (“Obiectiv-emotiv” din 2018), se reunesc într-un program excepțional: Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Serghei Prokofiev și Simfonia a V-a de Gustav Mahler.

Este un prilej de a aniversa și 10 ani de la debutul lui Cristian Măcelaru pe o scenă românească: acest prim concert al său în România a fost susținut la Sala Radio, în noiembrie 2012, alături de Orchestra Națională Radio, la inițiativa Radio România Muzical. Alexandru Tomescu sărbătorește, în 2022, 20 ani în poziția de solist al Orchestrelor Radio.

Radio România Muzical a început să emită în 24 martie 1997. În 25 ani de activitate s-a impus drept unul dintre principalii actori culturali din România, simbol al profesionalismului și valorii, atât prin emisiunile sale, cât și prin proiectele derulate, orientate în principal către educația muzicală a unui public larg și către promovarea valorilor tinere ale artei muzicale românești. Poate fi ascultat pe 97.6 și 104.8 FM sau online aici.