EXCLUSIV Sâmbătă, 14 Mai 2022, 20:59

Marius Ghenț • HotNews.ro

​Twenty One Pilots, formația americană care împarte un record impresionant alături de Elvis Presley și The Beatles, va cânta anul acesta pentru prima oară în România. Înainte de concertul de la Electric Castle, am stat de vorbă cu Josh Dun, toboșarul și jumătate din duo-ul care va urca pe scena de la Bonțida în 15 iulie.

Trupa Twenty One Pilots Foto: Facebook

Americanii au o listă lungă de recorduri atinse într-o carieră de puțin peste un deceniu. Twenty One Pilots e doar al treilea proiect rock care are două single-uri simultan în primele cinci poziții din topul Billboard Hot 100, după Elvis Presley și The Beatles.

Piesele „Heathens”, „Ride” și „Stressed Out” au toate peste un miliard de vizualizări pe YouTube. Ultima are peste două miliarde. E singura trupă din istorie care are un disc de aur sau platină pentru fiecare piesă de pe două albume. Și lista poate continua.

Cu un astfel de palmares, nu e de mirare că e printre cele mai cerute trupe în fiecare an la Electric Castle. Așteptarea a luat sfârșit. Anul acesta, pentru prima oară ever, Twenty One Pilots va cânta pentru publicul din România, vineri, 15 iulie, la Bonțida.

Vor împărți scena cu alte nume mari din industria muzicală: Gorillaz, Deftones, Disclosure, Moderat sau Peggy Gou. Electric Castle revine la castel după o pauză de doi ani cu cinci zile de muzică eclectică și un vibe pe care-l simți doar la un festival în natură. Biletele sunt în vânzare pe site-ul oficial.

Înainte de concert, l-am rugat pe Josh Dun să ne răspundă la câteva întrebări despre concertele post-pandemie, ce așteptări are de la Electric Castle și am aflat ce să faci dacă o să-l vezi pe străzile din Cluj-Napoca sau ulițele din Bonțida:

Cum e revenirea în fața fanilor din întreaga lume după o pauză atât de lungă? Ați avut un turneu în State anul trecut dar acum vă pregătiți pentru concerte pe tot globul.

Sunt foarte entuziasmat pentru reînceperea turneelor internaționale. Am avut un turneu în toamnă și a fost incredibil să revenim pe scenă, în fața oamenilor, după ce întreaga lume a fost blocată pentru o vreme. A fost foarte tare, a fost special, dar încă nu am apucat să plecăm din țară și nu am mai fost până acum în România.

Va fi prima dată pentru noi și e ceva cu adevărat special să plecăm peste ocean. Îmi amintesc când am plecat pentru prima oară cu Tyler atât de departe. A fost momentul în care am simțit că totul e real. S-a transformat din hobby-ul nostru de a face muzică într-un job care chiar funcționa, așa cum am sperat întotdeauna. Sunt foarte entuziasmat să mergem în afara țării și să ajungem la voi. Cred că o să fie grozav.

S-a schimbat reacția publicului față de muzica live post-pandemie?

Recent m-am mutat înapoi în orașul natal, Columbus, Ohio. E diferit când ai patru anotimpuri și trebuie să treci prin iarnă. Uneori nu realizezi cât de frumoase pot fi primăvara și vara decât dacă ai trecut printr-o iarnă rece și întunecată.

Compar asta cu modul în care pandemia s-a manifestat în carierele, job-urile sau hobby-urile mai multor oameni. Dar când vine vorba de muzica live, s-a simțit chiar ca o iarnă rece și deprimantă. Iar acum pare să fie primăvară, una binemeritată de toată lumea. Aici, în Ohio, când începe să fie frumos afară, toată lumea iese pe o terasă la cină. Simt că acum e momentul să ne adunăm, să ne bucurăm de muzică într-un mod în care poate nu am făcut-o până acum pentru că poate o luam de-a gata.

Concerte proprii sau festivaluri?

Tyler și cu mine iubim festivalurile. E diferit, cu siguranță, de un concert de sine stătător. La un festival, nu toată lumea e acolo pentru tine. Asta te face să vrei să impresionezi publicul. Mereu vrem să-i impresionăm, dar atunci când vin la show-ul nostru, știm că sunt acolo pentru noi, iar acest lucru nu se va schimba niciodată.

E foarte tare și înseamnă enorm de mult pentru noi. La un festival simt, într-un fel, că trebuie să încercăm să atragem fani noi. La un festival, oamenii își doresc să fie impresionați, iar dacă văd o trupă pentru prima dată, fără așteptări, sau cu anumite așteptări, în ambele cazuri se vor aștepta la un standard ridicat. Mie și lui Tyler ne place să depășim așteptările lor.

Cât timp ați petrecut în studio în ultimii doi ani?

Am petrecut ceva timp în studio în timpul pandemiei. Am scris și înregistrat un album în izolare. Tyler și cu mine locuiam în părți opuse ale țării, așa că mare parte din înregistrări au fost făcute prin Zoom. Am folosit tehnologia pentru a ne conecta, a împărtăși idei, apoi să înregistrăm și să trimitem materialul la mixat. Toate astea pot fi făcute virtual.

Totuși, nimic nu se compară cu momentele în care suntem cu toții împreună pentru a crea. A fost distractiv să facem asta de la distanță. Acum că putem să plecăm iar în turneu, suntem foarte fericiți și așteptăm să cântăm piesele astea în fața oamenilor. Am realizat că așa ia viață cu adevărat un album, pe scenă. Am văzut multe trupe live și de multe ori o piesă care nu era printre preferatele mele a sărit în top după ce o ascultam live. E magic să vezi cum poate prinde viață într-un show live.

E o doză bună de optimism în ultimul vostru material de studio. Cum poate muzică să ofere o atitudine pozitivă fanilor?

În anumite feluri, noul album, „Scaled and Icy”, e mai mult optimist. În același timp, dacă asculți celelalte albume ale noastre, sunt multe piese similare cu ce găsești pe ultimul material. Sunt piese mai luminoase, mai colorate și mai emoționale pe albumele anterioare. Și noul album e la fel.

Cred că e important să accepți orice situație în viață și să mergi pe linia de mijloc, cu perspectiva că nu orice moment sau situație o să fie plăcută. E important să nu rămâi prea mult în întuneric, să nu cedezi și să-l lași să se infiltreze prea mult în sănătatea ta mentală, fizică și emoțională. Dar nu poți să ai parte doar de lucruri bune în viață. Cred că e un echilibru care trebuie urmat în fiecare zi. Încercăm să facem asta când compunem. Iubesc chestia asta la trupa mea.

Ce așteptări ai de la publicul Electric Castle?

Așteptările pe care le avem ne mențin la un nivel înalt. Ne-am propus să muncim din greu pentru a vă oferi un show bun, să fiți impresionați și să trăiți măcar câteva momente în care să vă bucurați împreună cu alți oameni care iubesc muzica.

Și, poate pentru câteva clipe, îndreptați-vă atenția, energia și gândurile înspre faptul că sunteți înconjurați de iubitori de muzică, înspre faptul că sunteți învăluiți de muzică și de oameni cărora le pasă de voi. Lăsați asta să fie sursa sentimentelor voastre în acel moment. Cred că asta e cea mai puternică trăsătură a muzicii, faptul că uneori poți da la o parte lucrurile prin care treci și te poți bucura de moment. Pentru asta e muzica.

Veți vizita ceva în România?

Am călătorit în toată lumea cu Tyler în ultimul deceniu. A fost foarte important să vedem lumea. Pe parcursul acestei călătorii am cunoscut o mulțime de oameni, pe străzi, prin cafenele, prin magazine. A fost foarte cool. Oamenii veneau la mine și mă salutau, am interacționat. Cred că ăsta e cel mai fain lucru la turnee, să vezi oamenii în elementul lor, în orașele lor, în care au crescut sau s-au mutat. Îmi pot oferi recomandări de locuri mișto de vizitat sau în care să iei cina sau să bei o cafea.

Deci, dacă mă vedeți plimbându-mă prin România, puteți să mă abordați, să-mi spuneți unde să merg să mănânc, mi-ar plăcea să încerc restaurantele voastre locale preferate. Suntem foarte entuziasmați să venim la Electric Castle. Sperăm să vă vedem acolo. Cred că o să fie grozav și abia așteptăm să cântăm la festival.