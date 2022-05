VIDEO UPDATE Sâmbătă, 14 Mai 2022, 21:32

Marea finală a Eurovision 2022 a început, sâmbătă, la Torino, în Italia, fiind transmisă în direct la TVR 1 și TVR Internaţional. România s-a calificat în finala concursului, iar reprezentantul țării noastre - wrs - a intrat în spectacol de pe poziția a doua.

WRS cu piesa Llamame reprezintă România la Eurovision 2022 Foto: Jussi Nukari / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentantul României, wrs, a avut și un mesaj pentru Ucraina, la final: ”Keep fighting for you love and freedom!” (Continuați să luptați pentru dragostea și libertatea voastră!)

Urcă pe scenă wrs, reprezentantul României, cu piesa Llámame. wrs a fost aplaudat la scenă deschisă, la finalul piesei.

A început concursul propriu-zis. Reprezentanta Cehiei este prima care a urcat pe scenă.

Spectacolul de la Torino a fost deschis cu piesa ”Give Peace a Chance” a lui John Lennon.

„Am pregătit o surpriză pentru show-ul finalei”

„Sunt nerăbdător să mă întâlnesc, din nou, cu fanii Eurovision. Am pregătit o surpriză pentru show-ul finalei, dar cei care m-au urmărit încă de la începutul Selecției Naționale, în studioul TVR, o vor remarca imediat. Mă bucur enorm că am reușit calificarea în finală, dar voi trăi până la capăt bucuria de a reprezenta România pe scena Eurovision și voi da totul pentru a obține o clasare cât mai bună pentru țara mea”, a declarat wrs, potrivit TVR.

wrs, alături de echipa de dansatori - Ruxandra Timoașcă, Vivienne Meida Szentyobbi, Andrei Angelescu, Emanuel Neagu - și Laurian Manta, backing vocalist, s-a calificat în marea finală Eurovision 2022 cu piesa Llamame.

Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022

Numele real al lui WRS (pronunțat urs) este Andrei Ionuț Ursu și este născut în Buzău în 1993.

El a lucrat ca dansator pentru artiști celebri precum Inna, Antonia sau Carla's Dreams și a făcut parte din echipa de balet a PRO TV la emisiuni precum Vocea României și Românii au talent. În ianuarie 2020, a semnat cu Global Records și a început proiectul muzica electropop cu numele de scenă WRS.

A început să danseze la vârsta de 12 ani pentru că a fost încurajat de părinții săi, dansatori de muzică populară.

În 2015 și-a început cariera muzicală în trupa de băieți Shot. După doi ani, a părăsit proiectul, s-a mutat la Londra și a început să compună muzică.

WRS a debutat în ianuarie 2020 cu piesa „Why”.

În februarie 2022, WRS a lansat single-ul „Llamame”, cu care s-a calificat în finala selecției naționale pentru piesa care va reprezenta România la Concursul Muzical Eurovision 2022.

Cea mai recentă piesă a lui wrs, "Amore'' feat. Ilkan Gunuc a ajuns pe locul 7 în Top Radio MediaForest, pe locul 12 în Top TV Bulgaria şi a atins un vârf în Top 200 Shazam #3 RO, #19 Bulgaria, #67 Moldova, fiind inclusă în playlisturile editoriale NMF Turcia, RO + Hit Dans, Yaz, Dance toată ziua. Totodată, piesa "Tsunami" a devenit o senzaţie internațională ajungând pe primele locuri în topurile din Bulgaria (#24 Radio, #3 TV, #3 Top 200 Shazam, #12 Apple Dance), România (#35 Top 200 Shazam, #19 Apple Dance), potrivit TVR.

Finaliștii Eurovision 2022 și ordinea de intrare în concurs

Ţările „Big Five” - Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania sunt direct calificate în ultima fază a concursului.

Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota #2 pentru reprezentantul nostru de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon (lista, anexată).

Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.

Punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Eda Marcus.

Favoriți la casele de pariuri Eurovision 2022

Conform datelor centralizate de Eurovision World de la 17 mari case de pariuri, România este cotată printre ultimele, cu sub 1% șanse să câștige trofeul.

Ucraina este favorita detașată la casele de pariuri, cu 53% șanse de câștig conform cotațiilor de la pariuri. Ucraina va participa la Eurovision Song Contest 2022 cu melodia „Stefania”, interpretată de Kalush Orchestra.

La mare diferență de Ucraina, Regatul Unit cu melodia Space Man, interpretată de Sam Ryder, este cotată cu 10% șanse de câștig.

Cu aceleași șanse este dată și Suedia, care s-a calificat în finala Eurovision 2022 cu melodia Hold Me Closer, interpretată de Cornelia Jakobs.

Italia este acum cotată cu cu 6% șanse de câștig, în timp ce Mahmood & Blanco cu Brividi încearcă să obțină trofeul pentru al doilea an consecutiv, după victoria de anul trecut a formației rock Maneskin.

Cântăreața spaniolă cu orgini cubaneze Chanel încheie top 5 al celor mai bine cotate țări din concurs, casele de pariuri cotând melodia „SloMo” cu 4% șanse de câștig.

Cine este Kalush Orchestra, formația din Ucraina care „luptă” pentru trofeul Eurovision 2022

Preferată a caselor de pariuri, Ucraina participă în concurs cu grupul ucrainean Kalush Orchestra, a cărui piesă „Stefania” amestecă hip-hop-ul și muzică tradițională pe versuri scrise înainte de război – care rezonează puternic cu evenimentele actuale („Întotdeauna voi găsi drumul spre casă chiar și dacă toate drumurile sunt distruse”).

Cu șase oameni pe scenă, membrii grupării, toți având vârsta de recrutare în război, beneficiază de o dispensă provizorie emisă de guvernul de la Kiev, dar vor trebui să se întoarcă acasă pentru a apuca armele de îndată ce competiția se va termina.

De fapt, unul dintre ei a rămas în țară. „Un membru al grupului s-a alăturat apărării teritoriale a Kievului în a treia zi de război”, a declarat cântărețul Oleh Psiuk pentru AFP. „Suntem foarte îngrijorați pentru el, sperăm să-l găsim sănătos când ne întoarcem”.

Dacă va avea succes, Ucraina ar dubla după victoria din 2016 - care a avut loc la doi ani după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia - obținută de Jamala cu melodia „1944”, un cântec care povestește deportarea tătarilor de către Stalin.

Dar pentru a câștiga, Orchestra Kalush va trebui să-i învingă pe ceilalți 24 de finaliști strângând numărul maxim de voturi de la profesioniștii din lumea muzicii și de la publicul din fiecare țară, care nu își poate vota propriul candidat.

Următoarea ediție a competiției s-ar desfășura atunci, cel puțin teoretic, în Ucraina, ceea ce ar fi în cuvintele lui Oleh Psiuk „o Ucraina nouă, integrată, dezvoltată și înfloritoare”.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).