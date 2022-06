MUZICA Sâmbătă, 04 Iunie 2022, 12:20

Mariah Carey a fost dată în judecată și îi sunt cerute despăgubiri de 20 de milioane de dolari americani, fiind acuzată de o presupusă încălcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", scrie DPA/PA Media.

Numele cântăreţei şi cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt menţionate în procesul intentat de compozitorul Andy Stone.

Melodia a fost lansată de Carey în 1994, fiind inclusă pe albumul "Merry Christmas", şi a ajuns unul dintre cele mai populare hituri festive.

În documentele juridice depuse la tribunalul Eastern District din Louisiana, Stone susţine că a colaborat la compunerea cântecului în 1989 şi nu şi-a dat niciodată permisiunea ca acesta să fie folosit.

Documentele, obţinute de agenţia PA Media, precizează că Mariah Carey şi colaboratorii săi "s-au implicat în mod conştient, voit şi intenţionat într-o campanie" de încălcare a drepturilor de autor care i s-ar fi cuvenit lui Stone pentru acest cântec.

În documente se adaugă faptul că inculpaţii au săvârşit, de asemenea, "acţiuni de îmbogăţire fără justă cauză prin însuşirea neautorizată a muncii reclamantului şi a bunăvoinţei asociate acesteia".

Stone solicită despăgubiri de 20 de milioane de dolari.

"Merry Christmas" a fost lansat de Columbia Records la data de 1 noiembrie 1994 şi a devenit cel mai bine vândut album de Crăciun din Statele Unite din toate timpurile. Până în prezent au fost vândute peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume. (Sursa: Agerpres)