Doi membri ai trupei Queen - chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor - au dezvăluit luni că un cântec inedit al formaţiei britanice, considerat "pierdut" timp de mulţi ani şi a cărui partitură vocală este asigurată de Freddie Mercury, va fi lansat în luna septembrie.

Freddie Mercury in concert la Montreux, in 1986 Foto: Andre Csillag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alături de Freddie Mercury, Brian May, în vârstă de 74 de ani, şi Roger Taylor, în vârstă de 72 de ani, au înfiinţat în anii 1970 trupa rock britanică Queen, devenită celebră datorită unor piese de mare succes, precum "Bohemian Rhapsody" şi "We Will Rock You".

Într-o discuţie purtată cu Zoe Ball într-o emisiune radiofonică a postului BBC Radio 2, toboşarul trupei Queen a făcut următorul anunţ: "Am descoperit o mică nestemată cu vocea lui Freddie, de existenţa căreia cam uitasem".

"E minunat. De fapt, a fost o adevărată descoperire. Provine din timpul înregistrărilor de la 'Miracle' (la sfârşitul anilor 1980 - n.r.) şi cred că lansarea va fi în septembrie", a adăugat el.

Freddie Mercury a murit din cauza unor complicaţii medicale cauzate de SIDA în 1991 la vârsta de 45 de ani.

Vorbind despre felul în care a fost redescoperită piesa "pierdută", chitaristul Brian May a spus: "Era ascunsă la vedere. Am văzut-o de mai multe ori şi ne spuneam: 'Oh nu, nu putem să o salvăm pe aceasta'. Apoi am ascultat-o din nou şi minunata noastră echipă de ingineri de sunet ne-a spus: 'OK, putem să facem asta, precum şi asta'. E minunat. E ceva emoţionant".

Roger Taylor este de părere că noul single este "o piesă foarte pasionantă".

Brian May şi Roger Taylor au susţinut un recital în cadrul concertului pop organizat la Londra pentru a marca Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, sâmbătă seară, în faţa Palatului Buckingham.

Alături de solistul Adam Lambert, în vârstă de 40 de ani, trupa Queen a interpretat câteva piese de mare succes din repertoriul său înregistrat cu Freddie Mercury, inclusiv cântecele "We Will Rock You" şi "Don't Stop Me Now".

Queen şi Adam Lambert susţin în această perioadă un turneu în Europa.