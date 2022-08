MUZICA Miercuri, 10 August 2022, 10:08

​10 spații inedite din 10 orașe din țară se vor transforma, și în această toamnă, în săli de concerte Classic Unlimited. Astfel, între 8 septembrie și 7 octombrie, turneul național de muzică clasică susținut de pianistul Bogdan Vaida, care numără deja șase ediții, va ajunge în următoarele locuri:

Bogdan Vaida Foto: Classic Unlimited

8 septembrie – Biserica Reformată - Beclean

10 septembrie – Hala Minda - Reșița

11 septembrie – Mina Petrila - Petrila

20 septembrie – Cluj HUB – Cluj-Napoca

24 septembrie – Casa memorială „George Enescu” – Sinaia

25 septembrie – Sinagoga din Făgăraș

30 septembrie – FIX Makerspace - Oradea

1 octombrie – Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței – Sighetu Marmației

6 octombrie – Rubik Hub – Piatra Neamț

7 octombrie – Muzeul „Vasile Pogor” Casa Junimii - Iași

„Ne bucurăm că reușim să concertăm în acest an în multe locuri noi. Pe lângă orașele deja tipice pentru turneul nostru, am încercat să găsim sim comunități locale unde există inițiative civice sau unde s-au coagulat diverse proiecte de revitalizare comunitară prin artă, așa cum sunt Mina Petrila sau Hala Minda de la Reșița. Am găsit numeroase astfel de comunități deschise să găzduiască concertele noastre și abia așteptăm să ne întâlnim cu publicul de acolo. Pe viitor ne dorim să ajungem în cât mai multe comunități mici, unde muzica clasică nu răsună atât de des”, a declarat Meda Corovei, project manager Classic Unlimited.

Dacă seria de concerte de anul trecut, „A contemporary view”, a prezentat publicului, în contrast, compozitori contemporani români și reprezentanți ai perioadei romantice a muzicii clasice, repertoriul din acest an va sta sub semnul feminității, fiind intitulat „Classic Unlimited – A woman’s touch”.

În cadrul concertelor din turneu, publicul va putea asculta următoarele piese:

Johannes Brahms – Intermezzo

Mel Bonis – Salomé, seria Femmes de Legende

Mel Bonis – Mélisande, seria Femmes de Legende

Clara Schumann – Nocturna op. 6, nr. 2

Clara Schumann – Scherzo op. 14

Franz Schubert – Impromptu op. 90, nr. 3

Frédéric Chopin – Andante spianato și Marea Poloneză

Serghei Rachmaninoff – Preludiu op. 23, nr. 6

Anamaria Meza – Ansia (2022) ▪ Ciprian Gabriel Pop – Gaia (2022)

Ca în fiecare an, participarea la concerte este gratuită, cu rezervarea în prealabil a biletului pe site-ul evenimentului: www.classicunlimited.ro.

Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, proiectul a ajuns în România. În cele cinci turnee de până acum, peste 8.000 de persoane au luat parte la cele 55 de concerte Classic Unlimited care avut loc în 41 de locuri neconvenționale din Cluj-Napoca, București, Oradea, Iași, Brașov, Alba Iulia, Baia Mare, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Petrila, Turda și altele.

„Classic Unlimited - A woman's touch" este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Evenimentele de la Reșița, Făgăraș, Sighetul Marmației și Petrila sunt parte din proiectul ”Classic Unlimited - The Ladies and the piano" , proiect cultural co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Music Moves Europe, respectiv proiectul MusicAIRE. Conținutul acestui proiect și opiniile exprimate sunt exclusiv responsabilitatea autorului. Acestea nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene, aceasta neputând fi ținută responsabilă pentru conținutul materialelor și al proiectului.

Parteneri: Raiffeisen Bank, Yamaha, Daisler Print House

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Cluj, Radio România Reșița, Radio România Brașov, Radio România Iași, Hotnews, Actual de Cluj, Clujul Cultural.