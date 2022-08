MUZICA Sâmbătă, 27 August 2022, 11:11

HotNews.ro

Decizia lui Nicu Covaci de a accepta ca trupa Phoenix să cânte la nunta liderului AUR, George Simion, acuzat printre altele de mulți de apropieri față de narativele promovate de Moscova în Europa, l-a supărat pe unul din componenții mai vechi ai trupei rock, Josef Kappl.

Symphoenix la Sala Palatului - Nicu Covaci Foto: HotNews.ro

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!”, a scris Josef Kappl, basist care a activat în mai multe perioade în trupa Pheonix.

„Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a mai scris Kapl.

Phoenix și Nicu Covaci au acceptat să cânte la nunta lui Simion: „Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni, la un festival”

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a spus Nicu Covaci pentru Libertatea.

Cântărețul a declarat că nu știe dacă a vorbit cu George Simion, el vorbind cu „un domn tânăr”.

Președintele AUR, George Simion se căsătorește religios sâmbătă, 27 august, într-un sat din Vîlcea iar la eveniment sunt așteptați 10.000 de oameni. În ultimele săptămâni, George Simion a mediatizat intens pregătirile pentru nuntă începând cu poze cu verighetele alese până la filmulețe video când își face cumpărăturile la producătorii locali pentru petrecere.

„Petrecere câmpenească” este „laitmotivul ”nunții organizate de George Simion împreună cu prietenii și colegii de partid. Liderul AUR dorește ca evenimentul să fi sărbătorit în stil tradițional românesc.

Potrivit acestuia au fost organizate 14 corturi cu tematică din cele 14 regiuni geografice din România iar la petrecere vor performa tarafe și trupe de muzică populară. Printre artiștii care vor cânta la nunta lui Simion se numără Sofia Vicoveanca, Plăieşii, Surorile Osoianu, Sava Negrean Brudaşcu dar și artiști de muzică folk și rock: Phoenix, Adrian Naidin şi Maria Gheorghiu.