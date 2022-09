Articol webPR Luni, 12 Septembrie 2022, 15:04

Smile Media

​Cei trei finaliști ai Secțiunii de Vioară din cadrul Concursului George Enescu 2022 au fost anunțați în această seară, în urma Semifinalelor ce au avut loc în 10 și 11 septembrie. În Finala de pe 13 septembrie, pe scena Ateneului Român vor răsuna, în interpretarea celor trei tineri muzicieni, două capodopere muzicale, două dintre cele mai îndrăgite și apreciate concerte pentru vioară din toate timpurile, compuse de Brahms și Ceaikovski. Rezultatele au fost anunțate de juriul de specialitate duminică seara.

Finalistii Concursului George Enescu, sectiunea Vioara Foto: Concursul International George Enescu

Doi dintre violoniștii calificați în Finală, Ștefan Aprodu și Maria Marica, au ales ca repertoriu Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 77 de Johannes Brahms, unul dintre cele mai faimoase concerte de vioară din istoria muzicii. Al treilea concurent, Grégoire Torossian va interpreta Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski, unul dintre cele mai renumite concerte pentru vioară dar și unul dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic.

12 concurenți au luat parte la Semifinalele Concursului Internațional „George Enescu” 2022, Secțiunea Vioară, care s-au desfășurat în zilele de 10 și 11 septembrie, la Ateneul Român din București. Juriul de specialitate a decis duminică, 11 septembrie, concurenţii calificaţi pentru marea Finală a Concursului pentru Secțiunea Vioară. Aceștia sunt, în ordine alfabetică:

Ștefan Aprodu (România), Maria Marica (România) și Grégoire Torossian (Franța)

Juriul Secțiunii de Vioară la ediția 2022 a Concursului Enescu este format din: Dmitry Sitkovetsky (Președintele Juriului), Remus Azoiței, David Grimal, Frank Huang, Simon James, Paul Kantor, Silvia Marcovici, Igor Petrushevski și Krzysztof Wegrzyn.

Finala Concursului, Secțiunea Vioară, constând în trei concerte cu orchestră, cu participarea extraordinară a Orchestrei Filarmonicii George Enescu, dirijor Wilson Hermanto, va avea loc pe 13 septembrie, de la ora 18:00, în Sala Mare a Ateneului Român. Biletele pentru Finala de Vioră, dar și pentru celelalte concerte din cadrul Concursului, sunt disponibile în rețeaua EVENTIM.

Ștefan Aprodu a ales să interpreteze în marea Finală pentru Secțiunea Vioară Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 77 de Johannes Brahms. Studiază la Liceul de Arte Dinu Lipatti din București, cu prof. Magdalena Ursu și a concertat deja cu mai multe orchestre simfonice și dirijori (concert Ad Honorem Ivry Gitlis cu David Stern la pupitru; Gabriel Bebeșelea – Orchestra Junior; Sabin Păuța – Camerata Regală, Yasuo Minami – Orchestra de Tineret din Takasaki, Japonia). Recent a fost distins cu premiul I la Concursul Internațional de vioară Vasco Abadjiev de la Sofia, Bulgaria, iar palmaresul său mai cuprinde și o serie de premii internaționale. Este, de asemenea, un tânăr compozitor pasionat, iar din 2020 participă la cursul de compoziție online susținut de Dåsele Vådår Sevaidå la Academia Norvegiană de Muzică din Oslo. Una dintre compozițiile sale – Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră în mi minor – va fi interpretată în această toamnă, cu Ștefan Aprodu în postura de solist.

Maria Marica, din România, va interpreta de asemenea Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 77 de Johannes Brahms în marea Finală pentru Secțiunea Vioară. Studiază vioara de la vârsta de șapte ani și a este în prezent îndrumată de David Grimal la Universitatea de Muzică din Saarbrücken. A susținut recitaluri și concerte atât în România, cât și în Franța, Italia, Germania și Statele Unite și este laureată a mai multor concursuri din România. A concertat în formule camerale alături de muzicieni renumiți, precum Marc Coppey, Philippe Cassard, David Grimal, Frans Helmerson, Boris Brovtsyn, Sergey Malov, Victor Julien-Laferrière și Solenne Païdassi. Este membră a Ansamblului Les Dissonances și a fost, de asemenea, membră a Orchestrei Române de Tineret, alături de care a avut șansa să concerteze în săli precum Musikverein Viena, Elbphilharmonie Hamburg, Filarmonica din Paris, Konzerthaus Berlin. Maria a fost susținută în trecut de Fundația Constance et Andrei Rhoe și de MOL România și în prezent este susținută financiar printr-o bursă a statului german.

Grégoire Torossian va interpreta în Finală Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski. Născut în 2000 la Boulogne-Billancourt, Grégoire Torossian a început să studieze vioara la vârsta de 4 ani. A lucrat în primii ani cu Maja Lazko la Paris, apoi la Conservatorul din Tours cu Pierre Ivanovitch, unde a obținut Diploma de Studii Muzicale cu unanimitate din partea juriului. În 2018, a fost admis la Conservatorul Național Superior din Paris, la clasa profesorului Ami Flammer și a absolvit studiile de licență doi ani mai târziu. În prezent, Grégoire urmează studiile de master la Conservatorul din Paris, la clasa profesorilor Svetlin Roussev și Pierre Colombet. În 2018, Grégoire Torossian a obținut premiul I la Concursul Leonid Kogan de la Bruxelles. În formule camerale, a concertat cu Cvartetul Möbius la Festivalul Francez de Primăvară din Ucraina (iulie 2021) și în cadrul Academiei Ozawa din Elveția (iulie 2022). A urmat cursuri de măiestrie cu Sergey Khachatryan, Julia Fischer, Kirill Troussov, Sarah Nemțanu, Lewis Kaplan și Patrice Fontanarosa.

Ediția a XVIII-a a Concursului Internațional George Enescu are loc la București între 4 și 18 septembrie.

În acest an, Concursul Enescu marchează revenirea în sala de spectacol, după doi ani în care evenimentele culturale au fost nevoite să se reinventeze și să se mute parțial sau total în online. Mesajul pe care Concursul Enescu îl transmite în acest an este acela al redobândirii speranței: Muzica speranței | Music of Hope. La etapa online a Concursului s-au înscris peste 100 de tineri muzicieni din toată lumea. Dintre ei, 34 de artiști talentați vor avea ocazia să urce pe scena Ateneului Român, între 4 și 18 septembrie, în etapele de Semifinală și Finală la cele trei secțiuni interpretative: vioară, violoncel și pian.

