Luni, 21 Noiembrie 2022, 10:46

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Cântăreaţa americană Taylor Swift a obţinut duminică cea mai prestigioasă distincţie la American Music Awards, fiind desemnată artista anului, informează Reuters și Agerpres.

Taylor Swift la American Music Awards Foto: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

Gala, care s-a desfăşurat la Los Angeles, şi-a desemnat câştigătorii în urma voturilor exprimate de către fani, fiind cel mai mare eveniment de acest fel.

Interpreta hitului „Anti-Hero” le-a mulţumit susţinătorilor săi după ce în ultimii trei ani a lansat patru noi albume şi a reînregistrat două mai vechi.

„Nu pot să exprim cât de incredibil este pentru mine faptul că încă fac asta şi că încă vă pasă”, a declarat ea pe scena galei din Los Angeles.

Anterior, reînregistrarea de către Swift a albumului său „Red” din 2012 a obţinut premiul pentru albumul pop favorit şi cel pentru albumul country favorit.

Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani a realizat noi versiuni ale albumelor sale din trecut după o dispută cu fosta ei casă de discuri.

La categoria artistul anului, Swift a triumfat în faţa unor nume ca Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele şi Bad Bunny.

Premiul primit de Swift nu a surprins pe nimeni ținând cont că artista a intrat în istoria muzicii mai devreme în cursul lunii noiembrie după ce melodii ale sale au ocupat întregul top 10 în clasamentul Billboard Hot Songs 100.

Taylor Swift, Dove Cameron și Beyoncé, printre câștigători la American Music Awards

Cântăreaţa Pink a deschis gala dansând şi cântând pe patine cu rotile pe melodia ei optimistă „Never Gonna Not Dance Again”, iar comediantul şi gazda Wayne Brady a avut un monolog pe ritmuri de rap.

„Ain't nobody getting slapped tonight”, a glumit Brady, făcând aluzie la infamul atac al lui Will Smith asupra lui Chris Rock la Premiile Oscar.

Dove Cameron, o fostă actriţă de la Disney Channel care a ajuns în topurile Billboard din acest an cu single-ul său „Boyfriend”, a fost premiată pentru debut, în timp ce Machine Gun Kelly, care a purtat un costum de culoare mov cu ţepi lungi argintii, a fost desemnat artistul rock favorit.

Taylor Swift a triumfat şi la categoriile artista pop favorită şi artista country favorită, în timp ce Harry Styles a obţinut premiul pentru artistul pop favorit, iar trupa sud-coreeană BTS, cel pentru trupa pop favorită.

La categoriile dedicate hip-hop-ului, artistul favorit a fost desemnat Kendrick Lamar (câştigător şi categoria albumul hip-hop favorit cu „Mr. Morale & the Big Steppers”), iar artista favorită, Nicki Minaj.

În ceea ce o priveşte pe Beyoncé, aceasta s-a impus la categoriile artista R&B favorită, cântecul R&B favorit („Break My Soul”) şi albumul albumul R&B favorit („Renaissance”).