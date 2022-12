MUZICA Miercuri, 28 Decembrie 2022, 14:58

HotNews.ro

Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit un nou record cu cântecul ei de Crăciun „All I Want For Christmas Is You”, lansat în 1994, a anunţat cotidianul francez Le Nouvel Observateur. Vedeta primeşte aproximativ 2,5 milioane de euro pe an pentru drepturile de autor asociate acestui cântec, potrivit Ouest-France. În total, revista Forbes a calculat în 2019 că single-ul „All I Want For Christmas Is You” i-a adus cântăreţei venituri de peste 60 de milioane de dolari.

Mariah Carey Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

De aproape 30 de ani, single-ul „All I Want For Christmas” a devenit un simbol al sărbătorii de sfârşit de an şi este ascultat de numeroase persoane. Nici anul 2022 nu a făcut excepţie de la această regulă pentru celebra cântăreaţă americană. Single-ul, compus de fostul ei soţ Tommy Mottola, a stabilit un nou record, devenind cântecul cu cele mai multe difuzări într-o singură zi pe platforma Spotify, fiind ascultat de 21,27 milioane de ori.

Anunţul de pe Twitter al companiei specializate Chart Data a făcut-o pe Mariah Carey să reacţioneze foarte repede. Ea a distribuit pe reţelele de socializare o înregistrare video care o arată căzând (de fericire) pe o canapea în momentul aflării acestei veşti.

„Nu mă aşteptam să mă trezesc cu această magnifică surpriză”, a scris vedeta americană într-un mesaj distribuit pe contul ei de Twitter, care a fost vizionat de aproape 5 milioane de persoane.

„Regina Crăciunului” şi acuzaţiile de plagiat

Lansat în noiembrie 1994, acest cântec cu versuri scrise de Mariah Carey şi Walter Afanasieff a devenit single-ul de promovare a celui de-al patrulea album de studio al interepretei pop, care s-a intitulat „Merry Christmas”. Reuşita ei include şi o componentă financiară, întrucât vedeta primeşte aproximativ 2,5 milioane de euro pe an pentru drepturile de autor asociate acestui cântec, potrivit Ouest-France. În total, revista Forbes a calculat în 2019 că single-ul „All I Want For Christmas Is You” i-a adus cântăreţei americane venituri de peste 60 de milioane de dolari.

Impulsionată de succesul ei anual, Mariah Carey a vrut să împingă lucrurile şi mai departe şi a dorit să-şi înregistreze statutul de „Regina Crăciunului” ca marcă oficială. Solicitarea i-a fost însă refuzată de justiţia americană în luna noiembrie, considerând că acea titulatură era mult prea generică.

În vara acestui an, Mariah Carey a fost dată în judecată și îi sunt cerute despăgubiri de 20 de milioane de dolari americani, fiind acuzată de o presupusă încălcare a drepturilor de autor pentru „All I Want For Christmas is You”.

Numele cântăreţei şi cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt menţionate în procesul intentat de compozitorul Andy Stone.

În documentele juridice depuse la tribunalul Eastern District din Louisiana, Stone susţine că a colaborat la compunerea cântecului în 1989 şi nu şi-a dat niciodată permisiunea ca acesta să fie folosit.

Documentele, obţinute de agenţia PA Media, precizează că Mariah Carey şi colaboratorii săi „s-au implicat în mod conştient, voit şi intenţionat într-o campanie" de încălcare a drepturilor de autor care i s-ar fi cuvenit lui Stone pentru acest cântec.

În documente se adaugă faptul că inculpaţii au săvârşit, de asemenea, „acţiuni de îmbogăţire fără justă cauză prin însuşirea neautorizată a muncii reclamantului şi a bunăvoinţei asociate acesteia".