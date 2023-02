MUZICA Miercuri, 01 Februarie 2023, 10:51

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Legendarul muzician Ozzy Osbourne a anunţat că nu va putea fi capabil din punct de vedere fizic să susţină concertele din viitorul turneu european și că renunță de tot la turnee din cauza problemelor de sănătate, relatează revista Variety și News.ro.

Ozzy Osbourne Foto: Sean Ryan-NFL-IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Este probabil unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să-l împărtăşesc cu fanii. Aşa cum ştiţi cu toţii, acum patru ani am suferit un grav accident în care mi-am afectat coloana vertebrală. Singurul meu scop în acest timp a fost să mă întorc pe scenă. Vocea mea este în regulă. Cu toate acestea, după trei operaţii, tratamente cu celule stem, sesiuni nesfârşite de kinetoterapie şi cel mai recent Tratament Cybernics (HAL) inovator, corpul meu este încă slab din punct de vedere fizic”, a explicat artistul într-un comunicat de presă.

„Sunt sincer mişcat de felul în care v-aţi păstrat cu răbdare biletele în tot acest timp, dar conştient, acum am ajuns să realizez că nu sunt fizic capabil să particip la viitoarele mele turnee în Europa/ Marea Britanie, după ce nu m-am putut ocupa de călătorie. Credeţi-mă când spun că gândul de a-mi dezamăgi fanii chiar mă macină mai mult decât veţi şti vreodată”, a precizat muzicianul.

„Niciodată nu mi-aş fi imaginat că zilele mele de turneu se vor încheia așa. Echipa mea se gândeşte unde aş putea cânta fără a fi nevoit să călătoresc din oraş în oraş şi din ţară în ţară. Vreau să mulţumesc familiei mele… trupei mele… echipei mele… prietenilor mei de multă vreme, Judas Priest, şi, bineînţeles, fanilor mei pentru dăruirea, loialitatea şi sprijinul lor şi pentru că mi-au oferit viaţa pe care nu am visat vreodată să o trăiesc. Vă iubesc pe toţi…”, și-a încheiat el mesajul.

Biletele vor fi returnate fanilor, se precizează în anunţ.

Cariera legendară a lui Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume.

Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler.

În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars.

Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.

Ozzy Osbourne a lansat în februarie 2020 albumul „Ordinary Man”, al 12-lea material solo de studio.