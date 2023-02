ULTIMA ORĂ Sâmbătă, 11 Februarie 2023, 23:33

Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a câștigat selecția națională Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votată de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cântece intrate în finala națională. Competiţia internaţională Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele şi marea finală vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023.

Theodor Andrei reprezinta Romania la Eurovision 2023 Foto: Captura YouTube

În total la selecția națională din 11 februarie 2023 au fost exprimate telefonic și online peste 36.500 de voturi.

Votul publicului a fost singurul criteriu de departajare din acest an de la selecția națională, nefiind implicat și un juriu specializat care să ofere puncte pieselor înscrise în finală.

Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)” reprezintă România la Eurovision 2023

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022, potrivit TVR.

Top cinci piese care au strâns cele mai multe voturi de la public:

1. Theodor Andrei, "D.G.T. (Off and on)"

2. Andreea D Folclor Orchestra, "Periniţa mea"

3. Andrei Duțu, "Statues"

4. Aledaida, "Bla Bla Bla"

5. Amia,"Puppet"

Lista celor 12 piese intrate în finală o puteți vedea aici, inclusiv videoclipurile lor.

Finala Eurovision 2023, la Liverpool

Finala Selecţiei Naţionale a Eurovizion Song Contest 2023 va fi transmisă în direct şi în exclusivitate pe canalele TVR 1, TVR Internațional, pe platforma TVR+ şi pe conturile din rețelele de socializare ale TVR, sâmbătă, 11 februarie 2023, de la ora 21.00.

Competiţia internaţională Eurovision 2023 de la Liverpool, respectiv semifinalele şi marea finală, vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare, transmise în direct la TVR.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la Eurovision au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

România a decis totuși să participe la Eurovision 2023 după scandalul de anul trecut

Consiliul de Administrație al TVR a aprobat în august participarea României la Eurovision 2023 şi iniţierea demersurilor necesare identificării unei firme elveţiene de avocatură pentru evaluarea litigiului cu EBU. Decizia a venit după scandalul de la ediția Eurovision din acest an când organizatorul concursului a anulat votul României invocând nereguli.

Șeful TVR, Dan Turturică, susținea la vremea respectivă că va susține în organismele de conducere ale TVR să nu mai participăm la Eurovision.

Pe 26 august însă Consiliul de Administraţie a aprobat cu unanimitate de voturi participarea României la Eurovision Song Contest 2023.

Concursul Eurovision este una dintre cele mai populare competiţii muzicale internaţionale şi se desfăşoară în fiecare an, începând din anul 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Eurovision 2023 este a 67-a ediție a competiției muzicale.