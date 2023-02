MUZICA Duminică, 12 Februarie 2023, 00:00

HotNews.ro

0

Are doar 18 ani, dar va reprezenta România la Eurovision 2023 la Liverpool în luna mai. Piesa cu care a câștigat selecția națională, intitulată „D.G.T. (Off and on)” este jumătate în limba română și jumătate în limba engleză și, potrivit solistului, „pune în lumină o problematică foarte vvalidă” pentru toată lumea.

Theodor Andrei la selectia nationala Eurovision 2023 Foto: Captura YouTube / TVR

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022, potrivit TVR.

„Încerc să fiu aproape de oameni. Mi se pare că dacă facem bondingul ăsta între oameni și artiști, o relație mai apropiată de ascultător, îi lași să te vadă exact așa cum ești. Oamenii caută oameni, oamenii apreciază muzica în măsura în care muzica îi apreciază pe ei. Mi-e mult mai ușor să apreciez un om în momentul în care e vulnerabil, în care este în lumina reflectoarelor și are succes. Oamenii sunt artă. Cred mult în treaba asta în care artistul este aproape de oameni. Mă simt mult mai sincer și eu cu mine, și eu cu ei”, a spus Theodor Andrei la TVR 1 înaintea finalei de sâmbătă seara.

„Piesa în sine e foarte serioasă și eu mă iau în serios cu ea. Pune în lumină o problematică foarte validă cu care toate lumea se regăsește dacă stai să analizezi mesajul”, a mai spus solistul.

Theodor Andrei - „D.G.T. (Off and on)” - piesa care merge la Eurovision 2023

Muzica: Theodor Andrei, xjahed, Luca Udățeanu

Versuri: Theodor Andrei, Luca De Mezzo, xjahed, Luca Udățeanu

Orchestratie: Theodor Andrei

Mix/Master & Recording: The Watcher @ Selective Studio

Theodor Andrei despre piesa sa cu care merge la Eurovision: „Cred că România are nevoie de ceva diferit,ceva care să fie și catchy, și recognoscibil, și intrigant”

„Am încercat să fac o piesă cum nu a mai trimis țara noastră în finala cea mare. Am încercat să fac o fuziune de mai multe genuri care să fie frumoasă și pentru români, și pentru străini, iar “D.G.T (Off And On)” – piesa pe care am scris-o alături de Luca De Mezzo, Mikail Jahed și Luca Udateanu – a ajuns să fie foarte apreciată de publicul străin. Este prima piesă pe care o lansez în care cânt și în engleză și simt că are ceva special, eu cred în magia pe care o crează, care o învăluie. Și mai presus de bariera lingvistică – piesa are o atmosferă a ei și faptul că a ajuns la sufletele unor oameni atât din țară, cât și din străinătate, mă bucură enorm”, a spus Theodor Andrei într-un interviu Dailymagazine.ro.

„Cred că România are nevoie de ceva diferit, ceva altfel, ceva care să fie și catchy, și recognoscibil, și intrigant și am încredere că show-ul pe care l-am pregătit eu îndeplinește calitățile necesare”, a spus Theodor Andrei.

„Piesa „D.G.T (Off And On)” pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcerea de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni”, spune solistul în interviul menționat.

Cine este Theodor Andrei

Potrivit propriei descrieri de pe canalul său de YouTube, Theodor Andrei (n. 9 octombrie 2004, București România) este un interpret, actor și compozitor român. Theodor a fost concurent pana in Bootcamp la X Factor Romania (sezonul 9 - 2020) si semifinalist în primul sezon al emisiunii Vocea Romaniei Junior (2017).

A jucat în primul spectacol de revistă pus în scenă de tinerii din România - revista Nepoții lui Tănase, la Teatrul de Revista Constantin Tănase din București (decembrie 2018 - iunie 2019).

Theodor a câștigat nenumarate premii și distinctii în festivaluri naționale și internaționale, printre care Premiul 3 la Festivalul “Aurelian Andreescu”, Premiul 1 la Festivalul Alexandria Pop Fest, Premiul “Best Stage Presence” la Festivalul “Silver Yantra” din Bulgaria si Premiul 3 la Festivalul “Florin Bogardo”.

Piesa lui Theodor Andrei, cea mai votată de public la selecția națională 2023

În total la selecția națională din 11 februarie 2023 au fost exprimate telefonic și online peste 36.500 de voturi.

Votul publicului a fost singurul criteriu de departajare din acest an de la selecția națională, nefiind implicat și un juriu specializat care să ofere puncte pieselor înscrise în finală.

Din totalul voturilor, piesa lui Theodor Andrei a strâns puțin peste 5.200 de voturi, fiind prima din top.