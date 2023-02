Ucraina, marea favorită din nou Duminică, 12 Februarie 2023, 12:00

HotNews.ro

3

România abia și-a desemnat oficial care ne va reprezenta la Eurovision 2023. Theodor Andrei va urca pe scena de la Liverpool în luna mai cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, însă primele cote de la casele de pariuri nu arată prea încurajator, asta în condițiile în care multe din statele participante încă nu și-au desemnat reprezentanții.

Ucraina, din nou favorită la Eurovision Foto: Rolf Klatt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Theodor Andrei are doar 18 ani, dar va reprezenta România la Eurovision 2023 la Liverpool în luna mai. Piesa cu care a câștigat selecția națională, intitulată „D.G.T. (Off and on)” este jumătate în limba română și jumătate în limba engleză și, potrivit solistului, „pune în lumină o problematică foarte validă” pentru toată lumea.

Competiţia internaţională Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele şi marea finală vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023. Ediţia din 2023 are loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Ce șanse are România la Eurovision 2023 conform cotelor de la casele de pariuri

Deși abia a fost selectată piesa care va reprezenta România, cotele de la casele de pariuri deja pune țara noastră într-o ierarhie a șanselor la câștigarea concursului.

Potrivit Eurovisionworldcom, site-ul care adună cele mai multe cote de pariuri într-un top, România este cotată cu șanse foarte mici - sub 1% - și se află pe locul 36 din 37, asta în condițiile multe din țările participante încă nu și-au desemnat reprezentanții.

Dintre cele 12 cote de la casele de pariuri centralizate pe site-ul menționat, România primește cote de la 100 până la 300 la unu, multe fiind în medie în jurul valorii de 250 la 1. Sub România doar Albania are cote mai slabe...

Desigur, încă e devreme, iar cotele se pot schimba semnificativ în următoarele luni după ce melodiile intrate în concurs vor fi mai popularizate.

Ucraina, marea favorită la casele de pariuri din nou

Cât privește favoritele trebuie spus că Ucraina este din nou favorită certă la câștigarea Eurovision, la fel cum s-a întâmplat anul trecut și cu Kalush Orchestra.

De data aceasta pentru Ucraina va concura grupul Tvorchi cu piesa „Heart of Steel”, iar potrivit ultimelor informații este cotată cu 23% șanse să câștige concursul.

Pe locul doi la șanse este Suedia (10%), deși încă nu are desemnat un reprezentant și o piesă pentru concurs.

Pe trei este Norvegia (8%) cu Alessandra - „Queen of Kings”.

Piesa lui Theodor Andrei, cea mai votată de public la selecția națională 2023

În total la selecția națională din 11 februarie 2023 au fost exprimate telefonic și online peste 36.500 de voturi.

Votul publicului a fost singurul criteriu de departajare din acest an de la selecția națională, nefiind implicat și un juriu specializat care să ofere puncte pieselor înscrise în finală.

Din totalul voturilor, piesa lui Theodor Andrei a strâns puțin peste 5.200 de voturi, fiind prima din top.

Top cinci piese care au strâns cele mai multe voturi de la public:

1. Theodor Andrei, "D.G.T. (Off and on)" - 5.230 voturi

2. Andreea D Folclor Orchestra, "Periniţa mea" - 4.845 voturi

3. Andrei Duțu, "Statues" - 4.302 voturi

4. Aledaida, "Bla Bla Bla" - 4.250 voturi

5. Amia,"Puppet" - 4.232 voturi

Lista celor 12 piese intrate în finală o puteți vedea aici, inclusiv videoclipurile lor.

România a decis totuși să participe la Eurovision 2023 după scandalul de anul trecut

Consiliul de Administrație al TVR a aprobat în august participarea României la Eurovision 2023 şi iniţierea demersurilor necesare identificării unei firme elveţiene de avocatură pentru evaluarea litigiului cu EBU. Decizia a venit după scandalul de la ediția Eurovision din acest an când organizatorul concursului a anulat votul României invocând nereguli.

Șeful TVR, Dan Turturică, susținea la vremea respectivă că va susține în organismele de conducere ale TVR să nu mai participăm la Eurovision.

Pe 26 august însă Consiliul de Administraţie a aprobat cu unanimitate de voturi participarea României la Eurovision Song Contest 2023.

Concursul Eurovision este una dintre cele mai populare competiţii muzicale internaţionale şi se desfăşoară în fiecare an, începând din anul 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Eurovision 2023 este a 67-a ediție a competiției muzicale.