MUZICA Vineri, 24 Februarie 2023, 12:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Cântăreaţa Rihanna, care a revenit de curând pe scenă după o pauză îndelungată, va cânta la gala de decernare a premiilor Oscar din luna martie, au anunţat joi organizatorii ceremoniei, relatează AFP și News.ro.

Rihanna Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Rihanna, o vedetă pop născută în Barbados, va intepreta single-ul „Lift Me Up”, care este nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun cântec original, extras de pe coloana sonoră a filmului cu supereroiBlack Panther: Wakanda Forever, în timpul acestei ceremonii de la Hollywood.

„Hold My Hand”, interpretat de Lady Gaga în filmul Top Gun: Maverick, şi cântecul „Naatu Naatu” compus de M.M. Keeravani pentru filmul RRR concurează şi ele în cadrul acestei categorii, alături de „Applause” (Diane Warren - Tell It Like a Woman) şi „This Is A Life” (Ryan Lott şi David Byrne - Everything Everywhere All at Once).

Înaintea spectacolului susţinut în pauza galei Super Bowl la începutul acestei luni, Rihanna nu mai urcase pe scenă de şapte ani.

Rihanna s-a ocupat de imperiul ei de afaceri în ultimii ani

În această perioadă, artista, în vârstă de 35 de ani, s-a concentrat mai mult pe brandurile sale de produse cosmetice, lenjerie şi modă, care au ajutat-o să devină miliardară. De asemenea, ea a devenit pentru prima dată mamă, după ce a născut un băieţel în mai 2022.

Silueta ei actuală a inflamat reţelele de socializare în timpul spectacolului pe care l-a susţinut la Super Bowl, iar agentul ei de presă a confirmat cea de-a doua sarcină a artistei după acel show.

Fanii care sperau să audă cât mai curând piese extrase de pe noul ei album, despre care Rihanna vorbeşte de mai mulţi ani, în timpul spectacolului de la Super Bowl, au fost dezamăgiţi.

„Lift Me Up” reprezintă prima nominalizare la Oscar primită de Rihanna, care are deja în palmares nouă premii Grammy.