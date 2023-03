MUZICA Marți, 28 Martie 2023, 13:44

Aplicația Apple Music Classical este acum disponibilă pentru descărcare la nivel global, cu peste 5 milioane de piese. Utilizatorii care au deja un abonament Apple Music nu trebuie să mai plătească nimic pentru a avea acces la noua aplicație, care este concepută pentru a facilita găsirea de muzică clasică, inclusiv orchestre, dirijori și interpreți, conform Engadget.

Inițial, aplicația ar fi trebuit să fie lansată la sfârșitul anului 2022, dar abia la începutul acestei luni Apple a anunțat o dată de lansare exactă, 28 martie. Aspectul ecranului principal de acces al noii aplicații nu este cu mult diferit față de cel inițial, având elemente similare, cu excepția faptului că Apple Music Classical nu are o opțiune radio.

În descrierea aplicației se precizează că aceasta cuprinde 5 milioane de piese care pot fi accesate din fila Listen Now (Ascultă acum), care are mai multe secțiuni, cum ar fi Composer Essentials, Instrument Playlists (Liste de redare pentru instrumente) și colecții care au fost create de experți. Ceea ce este cu totul nou la o aplicație de muzică clasică este faptul că are mii de albume exclusive care pot fi accesate dintr-o secțiune special dedicată acestora.

Totuși, din aplicația principală Apple Music lipsesc câteva lucruri. Abonații la Apple Music Voice Plan nu pot folosi Classical, nu există încă o aplicație nativă pentru iPad și nu poți descărca muzică pentru a o asculta offline. Bara de navigare are doar patru butoane (Ascultă acum, Răsfoiește, Bibliotecă și Căutare), astfel că nu există o comandă rapidă Radio. (Foto: Bogdan Hoda / Dreamstime.com)

