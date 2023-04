MUZICA Joi, 06 Aprilie 2023, 17:28

Franţa, reprezentată la Eurovision 2023 de La Zara, cu melodia „Evidemment”, este potenţial câştigătoare, la fel şi Suedia, potrivit predicţiilor BBC. România, cu „DGT (Off and On)”, cântată de Theodor Andrei, nu s-ar califica în finală, iar Republica Moldova ar putea intra în jumătatea inferioară a clasamentului final.

Eurovision 2023 Foto: Valerio Rosati / Alamy / Alamy / Profimedia

Ca întotdeauna, calitatea pieselor de la Eurovision este „la fel de consistentă ca jeleul”, dar există câteva pietre preţioase printre nelipsitele balade, scrie pentru BBC Mark Savage, jurnalist muzical şi fost compozitor, în clasamentul său subiectiv, conform News.ro.

„Eliminat în semifinala doi”

Potrivit acestuia, melodia României la Eurovision „este singura din epoca valsului din acest an... Nu că ar ajuta”. „Don't you just wanna sit right next to me / With your favourite dress on the floor and your dreams?", întreabă Andrei, la care răspunsul este clar: „Uf, pleacă de lângă mine”. „Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul „I'm begging you, take off your clothes and step on me”, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, este verdicul BBC.

Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu „Soarele şi luna” s-ar califica pentru jumătatea inferioară a clasamentului. „Din punct de vedere liric, este un cântec de nuntă infuzat cu imagini ale naturii simbolizând armonia dintre cei doi tineri căsătoriţi. Din punct de vedere muzical, este genul de lucru pe care producătorii din 'Fast & Furious' l-ar dubla într-o scenă de club de noapte din Europa de Est”.

Mae Muller (Marea Britanie), Loreen (Suedia) şi Iru Khechanovi (Georgia) sunt printre aspiranţii Eurovision din acest an.

Armenia, cu Brunette care cântă „Future Lover”, va prinde top 10, iar Austria, reprezentată de Teya & Salena cu melodia „Who The Hell Is Edgar?” este un competitor real, care ajunge în top 5.

În primii cinci s-ar putea califica şi Käärijä din Finlanda cu „Cha Cha Cha” dar şi Alessandra din Norvegia cu „Queen Of Kings”, cu „un mesaj puternic despre acceptarea de sine”, urmată de Joker Out din Slovenia cu melodia „Carpe Diem”.

Printre cei eliminaţi în semifinale ar putea fi: TuralTuranX din Azerbaidjan cu „Tell Me More”. Riscă să fie eliminat şi Andrew Lambrou din Cipru cu „Break A Broken Heart” dar şi grecul Victor Vernicos cu „What They Say”, şi The Busker din Malta cu „Dance (Our Own Party)” - care nu este apreciată nici de fani, nici de casele de pariuri. Nici reprezentanta Poloniei, Blanka, nu este considerată calificată în finală.

Italia, reprezentată de Marco Mengoni cu „una dintre baledele remarcabile din acest an”, „Due Vite”, ar putea să se califice la jumătatea clasamentului pentru finală, iar Lituania, Monika Linkyte cu melodia „Stay” ar putea fi chiar în afara top 10.

În top 3, Savage o vede pe Blanca Paloma din Spania cu „EAEA” iar posibilă câştigătoare ar fi şi Loreen din Suedia, fostă câştigătoare la Eurovision, cu „Tattoo”, favorita caselor de pariuri.

Ucraina este reprezentată de TVORCHI cu „Heart Of Steel”. Deloc surprinzător, participarea duo-ului este marcată de războiul în curs cu Rusia. Andrii Hutsuliak a scris melodia după ce a vizionat videoclipuri cu asediul Azovstal, inspirându-se de la forţele armate şi de la civilii care au apărat oţelăriile oraşului. Mulţi alegători vor dori să-şi arate sprijinul pentru Ucraina.

Trupa de şoc-rock Let 3 din Croaţia este faimoasă în Balcani pentru show-urile provocatoare şi avangardiste. Pentru Eurovision, au abordat un atac subtil la adresa lui Vladimir Putin, care testează cu siguranţă interdicţia Eurovision asupra versurilor politice. „Mama” din titlul melodiei lor „Mama SC” se referă la Mama Rusia, iar liderul cu mustaţă, Damir Martinović, cântă în mod repetat „Mama kissed a moron”, o aparentă critică la adresa clasei politice a Rusiei pentru susţinerea continuă a regimului lui Putin.

Marea Britanie este pe ultimul loc alfabetic şi pe ultimul loc în ordinea de desfăşurare pentru marea finală a Eurovision , dar Mae Muller nu este în pericol să bifeze 0 puncte cu „I Wrote a Song”. Corespondentul BBC o vede pe artistă clasându-se pe locul 7.

Cele două semifinale ale ediţiei 2023 a competiţiei muzicale, programate pe 9 şi 11 mai, vor fi prezentate de actriţa Hannah Waddingham, cunoscută pentru rolul din serialul "Ted Lasso", modelul şi cântăreaţa britanică Alesha Dixon şi cântăreaţa ucraineană Julia Sanina. Lor li se alătura prezentatorul vedetă Graham Norton, în finala competiţiei pe 13 mai. România va intra în concurs în prima parte din a doua semifinală, în data de 11 mai.

Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)” reprezintă România la Eurovision 2023

Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a câștigat selecția națională Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votată de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cântece intrate în finala națională. Competiţia internaţională Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele şi marea finală vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023.

Piesa a fost cea mai votată de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cântece intrate în finala națională.

În total, la selecția națională din 11 februarie 2023 au fost exprimate telefonic și online peste 36.500 de voturi.

Competiţia internaţională Eurovision 2023 de la Liverpool, respectiv semifinalele şi marea finală, vor avea loc în zilele de 9 şi 11 mai, respectiv 13 mai 2023. Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare, transmise în direct la TVR.