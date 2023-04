MUZICA Vineri, 28 Aprilie 2023, 09:32

Ed Sheeran a interpretat progresia de acorduri a piesei sale de succes „Thinking Out Loud" și a cântat câteva cuvinte în boxa martorilor la tribunalul federal din Manhattan, joi, în timpul unui proces în care se discută dacă a plagiat celebrul cântec „Let's get it on" al lui Marvin Gaye pentru hitul său, informează Reuters.

Ed Sheeran la tribunalul din Manhattan Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Cântărețul și compozitorul britanic a descris procesul prin care a scris cântecul despre dragostea veșnică în 2014, la scurt timp după ce a început o nouă relație romantică și după moartea bunicului său.

„Mă inspir mult din lucruri din viața mea și din familia mea", a spus Sheeran, care a fost dat în judecată de moștenitorii compozitorului Ed Townsend, coautorul lui Gaye la piesa din 1973. Moștenitorii cer o parte din profiturile obținute din „Thinking Out Loud".

Sheeran a declarat că prietena și colaboratoarea sa Amy Wadge a început să cânte acordurile melodiei în timpul unei vizite la locuința sa din Anglia și că au scris împreună versurile.

Ed Sheeran a fredonat fraza „I'm singing out now", pe care a spus că a cântat-o în timpul sesiunii de compoziție cu Wadge. El a spus că fraza a sunat ca „I'm thinking out loud", care a devenit în cele din urmă titlul.

„Când scriu melodii vocale, este ca și cum ar fi fonetică", a spus Sheeran.

Apoi a luat o chitară din spatele boxei martorilor, a cântat progresia de acorduri a melodiei și a cântat cuvintele de început: „When your legs don't work like they used to." (Când picioarele tale nu mai funcționează ca înainte).

Avocații moștenitorilor au arătat la începutul acestei săptămâni o înregistrare video în care Sheeran face o tranziție perfectă între „Thinking Out Loud" și „Let's Get it On" într-o interpretare live despre care au spus că echivalează cu o mărturisire că a copiat cântecul.

Procesul este așteptat să se reia luni.

Ed Sheeran a mai fost acuzat că s-a inspirat din melodia „Oh My”, scrisă de de Sami Chokri şi Ross O'Donoghue, pentru hit-ul său „Shape of You”, dar a câștigat procesul, judecătorul susținând că nu a copiat „nici deliberat, nici involuntar” o parte din linia melodică a cântecului.