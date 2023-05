MUZICA Vineri, 12 Mai 2023, 08:26

Gruia Dragomir • HotNews.ro

Pe 12 mai, trupa The Mono Jacks își lansează noul albul într-un concert la Sala Palatului, iar cu această ocazie solistul Doru Trăscău a acordat un interviu HotNews.ro.

The Mono Jacks Foto: Arhiva personala

The Mono Jacks, trupa fondată de Doru Trăscău în 2008, este la momentul actual una dintre cele mai de succes formații de indie rock din România și care ține din ce în ce mai multe concerte cu casa închisă în toată țara.

În anii de activitate, The Mono Jacks a depășit numeroase schimbări de componență și a reușit să treacă și peste o pauză de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală.

Muzica lor a răsunat până acum la mari festivaluri (Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTmania, Electric Castle), dar și prin turnee în toată țara, vorbind despre gânduri și sentimente pe care le trăim cu toții.

În 2023, The Mono Jacks lansează „Norul Nouă” pe 12 mai la Sala Palatului din București. Acesta este al cincilea album al trupei și al treilea înregistrat cu cea mai prolifică componență a formației, după „Ușor Distorsionat” și „Gloria”. Materialul este disponibil pe toate platformele de streaming și în format fizic la concertele din turneu.

Despre „Norul Nouă”, Doru Trăscău spune: „Este un album care a fost înregistrat în două etape, la aproape un an distanță. Din sesiunile de înregistrări au fost alese 10 piese câștigătoare, iar ele constituie un album care este probabil cel mai optimist album al trupei.”

Albumul a beneficiat și de un turneu național de promovare, început în luna martie, care a cuprins concerte în Sibiu, Cluj, Bistrița, Constanța, Galați, Iași, Bacău, Suceava, Brașov, Băicoi. HotNews.ro a stat de vorbă cu Doru Trăscău despre noul album, industria muzicală de la noi și multe altele.

„AI-ul pare că va putea prelua cam toate sarcinile industriei de creație”

Vă aflați aproape de finalul turneului național de promovare pentru cel mai nou album „Norul Nouă”. Povestește-ne un pic despre el.

Doru Trăscău: „Norul nouă” a fost făcut în aproape doi ani. Prima sesiune de înregistrări a fost în ianuarie 2022 și am trecut din nou pragul studioului la aproape la un an distanță, completând astfel albumul. O piesă preferată nu există, la fel cum nu știu să-ți spun ce am făcut diferit față de albumul precedent. Simt însă că am făcut un pas important. Cum se va traduce asta mai târziu, rămâne de văzut.

Ați fost plecați într-un turneu național de promovare. Unde au fost cele mai mișto concerte, cel mai mișto public?

Turneul ne-a dus prin toate colțurile țării, dar de departe surpriza cea mai mare a fost Suceava. Este primul concert într-un club pe care îl susținem în Suceava după mai bine de 10 ani. Nu știam ce fanbase avem acolo și ne-am bucurat să descoperim un club fain și un public care ne-a făcut să ne simțim importanți.

Povestește-ne un pic de joburile pe care le-ai avut. Din ce ți-ai câștigat existența înainte s-o poți face doar din muzică?

Am muncit aproape 17 ani în paralel cu muzica și mi-am plătit facturile din jobul de graphic designer.

Ce sfat ai pentru tinerii care își doresc să urmeze o carieră în muzică?

Dacă vrei să faci carieră în muzică, să știi că vei avea de muncă, vei călători mult, vei dormi puțin, vei mânca pe apucate și, apoi, vei munci din nou. Să faci carieră în muzică este la fel ca atunci când faci cariera în orice altă meserie, doar că atunci când ești muzician primești aplauze la destinație. Dacă ești ok cu toate astea, atunci va fi aventura vieții tale.

Ce ai învățat din experiența ta în industria muzicală? Ce ai face diferit, dacă ar fi să o iei din nou de la capăt?

Dacă aș face ceva diferit, nu aș fi aici. Je ne regrette rien.

Cum crezi că se va dezvolta industria muzicală în următorii ani și care sunt schimbările pe care le veți urmări cu interes?

Tare mi-ar plăcea să am un glob de cristal și să-ți spun cum se va dezvolta industria muzicală în viitor. Un lucru e clar, totul e în plină schimbare și viteza cu care se schimbă este mai mare decât viteza noastră de adaptare.

AI-ul pare că va putea prelua cam toate sarcinile industriei de creație, așa ca nu sună tocmai bine. Sunt însă sigur că, dacă așa vor sta lucrurile, va veni o zi când cineva o să scoată serverele din priză.

Cum ai descrie felul în care a evoluat stilul muzical al trupei The Mono Jacks de-a lungul timpului, mai ales că despre ultimul album, „Norul Nouă”, spuneai că ar fi cel mai optimist?

Marea schimbare este dată de momentul 2013, când am decis să mă reîntorc la a cânta în limba română. Altfel, muzica a înaintat în același timp cu mine, cu noi. Faptul ca „Norul Nouă” este „cel mai optimist” material al nostru este mai degrabă o constatare pe care am făcut-o post înregistrare și este o chestiune care mă bucură, pentru că se suprapune peste un vibe pozitiv pe care îl resimt de la începutul anului.

Ce este cel mai important pentru voi în timpul unui concert, ca totul să meargă bine?

Să avem o scenă decentă, să avem cabluri funcționale, să nu avem microfonii și să avem parte de un public în care să ne putem oglindi.

Apropo de asta, pe 12 mai aveți primul concert de la Sala Palatului. Ce înseamnă pentru voi ca trupă sau pentru tine personal? E Sala Palatului, așa cum se spune, un test?

Test, test, doi-zece, doi-zece. Concertul de pe 12 mai, de la Sala Palatului, este cel mai mare eveniment organizat de noi. Locația e reprezentativă pentru București și are un istoric demn de luat în seamă, dacă este să ne uităm la artiștii care au concertat aici. Acum vom face și noi parte din această listă.

Care au fost cele mai mari concerte ale voastre de până acum?

Sunt multe concerte mari, dar de departe cel mai impresionant ar fi cel de la iMapp Bucharest, unde am pășit pe o scenă gigantică și am cântat în fața unui public de ~50.000 de spectatori.

Ce crezi că face trupa voastră diferită de celelalte formații de muzică alternativă din România?

Trupa noastră nu încearcă să facă nimic diferit. Ne place să cântăm și asta e suficient.

Cum îți descrii relația cu ceilalți membri ai trupei? Cum colaborați în procesul de creație a muzicii?

Avem o chimie muzicală demnă de invidiat și colaborăm foarte bine.